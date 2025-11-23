نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة آرسنال ضد توتنهام مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترغب جماهير الكرة الإنجليزية في معرفة القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، حيث تُقام المواجهة على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر. ويدخل أرسنال اللقاء بحثًا عن الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة بعد تعثر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، بينما يسعى توتنهام لخطف نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو اقتناص نقطة خارج الديار، مما يجعل المباراة مليئة بالحماس والندية.

وتأتي هذه المتابعة في إطار اهتمام الجماهير بمعرفة موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام اليوم، وكيفية مشاهدة اللقاء مباشر، بالإضافة إلى القنوات الناقلة الرسمية للمباراة، خاصة مع قوة المنافسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام



أعلنت شبكة بي إن سبورتس أن قناة beIN Sports 1 هي الناقل الحصري لمباراة أرسنال وتوتنهام ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، باعتبارها صاحبة حقوق بث مباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما توفر الشبكة استوديو تحليلي يضم محللين متخصصين لتغطية الجوانب الفنية للمباراة نظرًا لأهميتها وصعوبة التوقع بنتيجتها.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام اليوم



يُقام اللقاء اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 على ملعب الإمارات في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

6:30 مساء بتوقيت القاهرة

7:30 مساء بتوقيت السعودية

8:30 مساء بتوقيت الإمارات

5:30 مساء بتوقيت المغرب

كيفية مشاهدة مباراة أرسنال ضد توتنهام بث مباشر



يمكن متابعة مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم عبر خدمة بي إن كونكت أو تطبيق TOD من خلال الباقات المدفوعة التي توفر بثًا مباشرًا عالي الجودة للمباراة.

معلق مباراة أرسنال ضد توتنهام



أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق إلى عامر الخوذيري، أحد أبرز المعلقين في الوطن العربي، مما يزيد من متعة متابعة المباراة للجماهير.

أهمية المباراة لكل فريق

آرسنال: تعزيز الصدارة والمنافسة على لقب الدوري، والاستفادة من تعثر المنافسين.

توتنهام: الفوز خارج الديار لتعزيز الثقة وتحسين موقع الفريق في جدول الترتيب، والضغط على الفرق المنافسة.

تاريخ مواجهات القمة

تاريخ اللقاءات بين آرسنال وتوتنهام مليء بالإثارة، حيث شهدت معظم المباريات أهدافًا متعددة وندية كبيرة، مما يجعل هذه المباراة من أكثر المواجهات متابعة في الدوري الإنجليزي.