شاهد بالبث المباشر آرسنال اليوم.. مشاهدة مباراة آرسنال × توتنهام بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي

أحمد جودة - القاهرة - القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026. وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة مواجهات القمة بين الفريقين، التي تتميز دائمًا بالإثارة والندية ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول المسابقة.

آرسنال يتصدر الدوري ويبحث عن تعزيز الصدارة



يدخل آرسنال اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، ويأمل في استغلال تعثر منافسيه للتقدم خطوة إضافية نحو الحفاظ على صدارته، خاصة بعد خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل. ويعتمد الفريق بقيادة ميكيل أرتيتا على الانضباط التكتيكي والسرعة في التحرك الهجومي، أملًا في تحقيق فوز جديد يدعم مسيرته نحو اللقب.

توتنهام يسعى للعودة بنتيجة إيجابية

يحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 18 نقطة، ويطمح إلى تحسين وضعه في الدوري من خلال تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه. ويعتمد الفريق على خبرة كبار لاعبيه مثل هاري كين وهيونغ مين سون، إلى جانب الهجمات السريعة واستغلال المساحات في دفاع آرسنال.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم



توقيت القاهرة: 6:30 مساءً

توقيت السعودية: 7:30 مساءً

توقيت الإمارات: 7:30 مساءً

القنوات الناقلة والبث المباشر



يمكن متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، بالإضافة إلى تغطية كاملة لكافة تفاصيل اللقاء.

التشكيل المتوقع للفريقين



تشكيل آرسنال المتوقع

حارس المرمى: أرون رامسدال

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، ويليام ساليبا، كيران تيرني

خط الوسط: توماس بارتي، مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، غابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا

تشكيل توتنهام المتوقع



حارس المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: كيران تريبيير، إريك داير، دافينسون سانشيز، إيمرسون رويال

خط الوسط: بيير هويبيرج، رودريغو بينتانكور

خط الهجوم: هاري كين، هيونغ مين سون، داني إنجز

التحليل الفني للمباراة



يتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة، حيث سيعتمد آرسنال على السيطرة على وسط الملعب والتحولات السريعة، بينما يركز توتنهام على الضغط العالي واستغلال الأخطاء الدفاعية. وتوحي معطيات اللقاء بأن الإيقاع سيكون سريعًا مع تبادل السيطرة والهجمات الخطيرة من الطرفين.

أهمية المباراة



يمثل اللقاء فرصة لآرسنال لتأكيد أفضليته في صدارة الدوري، بينما تعد المباراة لتوتنهام اختبارًا حقيقيًا لاستعادة الثقة والتقدم في الترتيب.

تاريخ مواجهات القمة



تاريخ مباريات آرسنال وتوتنهام مليء بالمواجهات الحماسية والأهداف، ما يجعل اللقاء دائمًا محط أنظار جماهير الدوري الإنجليزي في كل مكان.

متابعة البث المباشر



تقدم قناة بي إن سبورتس HD1 تغطية متكاملة للمباراة، تشمل التحليل الفني، رصد أهم الهجمات، تقييم أداء اللاعبين، والتعليق المباشر على كل مجريات اللقاء. كما يمكن متابعة البث عبر المنصات الرقمية لضمان متابعة لحظية لكل تفاصيل المباراة.