يستعد فريق آرسنال لخوض مواجهة قوية أمام غريمه توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026. وتقام المباراة على ملعب الإمارات، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا قد يؤثر بشكل مباشر على ترتيب الفريقين في جدول البريميرليج، الذي يشهد هذا الموسم صراعًا حادًا على المراكز الأولى.

بث مباشر مباراة آرسنال وتوتنهام.. موعد اللقاء



تنطلق مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام بث مباشر.. القنوات الناقلة



تنفرد شبكة بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات الكرة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر نقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويسعى آرسنال إلى استعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل أمام سندرلاند بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية، بينما يطمح توتنهام إلى تحسين نتائجه بعد تعادله هو الآخر مع مانشستر يونايتد بالنتيجة ذاتها. ويدخل آرسنال المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، في حين يحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي



وتقدم بوابة الأسبوع تغطية مباشرة لمباراة آرسنال وتوتنهام اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 في الدوري الإنجليزي.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة

توتنهام يسعى للخروج بنتيجة إيجابية

يطمح فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه، إلى تحسين ترتيبه في الدوري بعد أن جمع حتى الآن 18 نقطة ويحتل المركز الثامن.

ويعتبر الفوز على آرسنال خارج ملعبه خطوة مهمة لاستعادة الثقة لدى اللاعبين والجماهير، ويعتمد الفريق على الهجمات السريعة واستغلال مساحات الدفاع، مع الاعتماد على نجومه مثل هاري كين وهيونغ مين سون لإنهاء الهجمات بشكل فعال.

التشكيل المتوقع للفريقين

تشكيل آرسنال المتوقع

حارس المرمى: أرون رامسدال

الدفاع: بن وايت، جابرييل، ويليام ساليفا، كيران تيرني

الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، بوكايو ساكا

الهجوم: جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا، غابرييل مارتينيلي

تشكيل توتنهام المتوقع

حارس المرمى: هوغو لوريس

الدفاع: كيران تريبيير، إريك داير، ديفان سانشيز، إمرسون روي

الوسط: بيير هويبيرج، رودريغو بينتانكور