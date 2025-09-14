الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب ذكرى اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين، أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن منح منسوبيها إجازة استثنائية تمتد لخمسة أيام متواصلة، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، وتنتهي بنهاية يوم السبت وهذا القرار جاء ليمنح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين فرصة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بروح من الراحة والاعتزاز، وليؤكد حرص الجامعة على مشاركة الوطن فرحته وتعزيز قيمة الانتماء الوطني بين جميع أفراد المجتمع الجامعي ششعنت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خمسة أيام عطلة متواصلة لطلاب جامعة الملك عبدالعزيز احتفالاً باليوم الوطني بداية من هذا الموعد!

أوضحت الجامعة أن جدول الإجازة سيكون على النحو التالي:

الثلاثاء: إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني.

الأربعاء: إجازة إضافية.

الخميس: إجازة إضافية.

الجمعة: عطلة رسمية أسبوعية.

السبت: عطلة رسمية أسبوعية.

وبذلك يستمتع منسوبو الجامعة بخمسة أيام متصلة بعيدًا عن أجواء المحاضرات والالتزامات الأكاديمية والإدارية، في وقت يتزامن مع الفعاليات الوطنية والاحتفالات الرسمية والشعبية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.

دلالة القرار وأبعاده

قرار الجامعة بمنح هذه الإجازة المطولة لا يمكن النظر إليه فقط على أنه استراحة، بل يعكس عدة أبعاد مهمة:

تعزيز الهوية الوطنية: إتاحة الوقت الكافي للطلاب والموظفين ليعيشوا أجواء اليوم الوطني، ويشاركوا في الفعاليات التي تنظمها هيئة الترفيه والجهات الحكومية.

التوازن بين العمل والراحة: يمنح هذا القرار مساحة للراحة تساعد الطلاب على العودة بعد الإجازة بنشاط وحيوية أكبر، مما يرفع من جودة التحصيل العلمي.

مشاركة المجتمع: الجامعة تعد مؤسسة تعليمية واجتماعية في الوقت نفسه، وقرارها بالمشاركة في هذه المناسبة يعزز تواصلها مع المجتمع.

تأثير الإجازة على الطلاب

الإجازة المطولة تمنح الطلاب فرصة ذهبية لإعادة شحن طاقاتهم بعد أسابيع من بداية العام الدراسي، كما تتيح لهم ترتيب جداولهم الدراسية ومراجعة ما تم طرحه من مواد وإلى جانب ذلك، يستطيع الطلاب استغلال هذه الفترة في المشاركة بالفعاليات الوطنية التي ستشهدها مدينة جدة وباقي مدن المملكة، مثل العروض الجوية، الحفلات الغنائية، والمسيرات الوطنية التي تجذب آلاف المشاركين سنويًا.

ومن جانب آخر فإن هذه الأيام قد تكون فرصة للبعض للسفر داخل المملكة مع عائلاتهم، أو حتى تخصيص وقت للأنشطة التطوعية المرتبطة بالاحتفالات الوطنية.

أثر القرار على أعضاء هيئة التدريس والموظفين

لا يقتصر أثر القرار على الطلاب فقط، بل يشمل أعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يجدون في هذه الإجازة فرصة للتوازن بين العمل والحياة الشخصية فالجامعة تضم آلاف الأكاديميين والإداريين الذين يعملون طوال العام الدراسي بوتيرة عالية، ومنحهم خمسة أيام متتالية يعكس تقدير المؤسسة لهم وحرصها على راحتهم.

كما أن هذا القرار يعزز من انتمائهم للجامعة، ويمنحهم وقتًا للاندماج في فعاليات اليوم الوطني، سواء عبر المشاركة المباشرة أو عبر الأنشطة الأسرية والاجتماعية.

جامعة الملك عبدالعزيز والاحتفال باليوم الوطني