الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة التجارة بيانًا عاجلًا يحذر المستهلكين من استخدام منتج خرطوم المياه القابل للتمدد HYDROTECH، وذلك بعد ثبوت وجود خلل خطير في جزء التثبيت الداخلي للخرطوم وبحسب ما جاء في التحذير، فإن هذا الخلل قد يؤدي إلى انفصال القطعة الداخلية بشكل مفاجئ نتيجة ضغط الماء، الأمر الذي يعرّض المستهلكين لخطر الإصابة أو حتى فقدان السمع المؤقت بسبب شدة الانفجار صمومذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير خطير من التجارة السعودية .. خرطوم مياه قد ينفجر في أي لحظة ويسبب إصابات وفقدان سمع!

الخرطوم القابل للتمدد HYDROTECH يتميز عادة بمرونته وسهولة استخدامه في المنازل والحدائق، إذ يتمدد مع ضغط الماء وينكمش بعد إغلاقه، ما يجعله خيارًا عمليًا لكثير من الأسر.

لكن الفحوصات أثبتت أن بعض النسخ المستوردة من هذا المنتج، والبالغ عددها 258 قطعة في السوق السعودي، تعاني من خلل في تصميم جزء التثبيت الداخلي ومع تدفق الماء تحت ضغط عالٍ، قد ينفصل هذا الجزء فجأة، مما يؤدي إلى انفجار الخرطوم بشكل عنيف.

هذا الانفجار لا يمثل مجرد إزعاج بل قد يعرّض المستخدم إلى إصابات جسدية مباشرة نتيجة ارتطام الماء أو أجزاء الخرطوم، فضلًا عن التأثير على حاسة السمع بسبب صوت الانفجار المفاجئ.

خطورة المنتج على المستهلكين

عند الحديث عن منتجات مثل الخراطيم، قد يظن البعض أن المخاطر محدودة غير أن التجارب العملية أثبتت العكس، فوجود ضغط ماء عالٍ داخل خرطوم ضعيف أو معيب قد يحوّله إلى أداة خطرة.

إصابات جسدية محتملة: تمزق الجلد أو إصابة العينين حال انفجار الخرطوم بالقرب من الوجه.

فقدان السمع المؤقت: الضوضاء الناتجة عن انفجار الماء المفاجئ قد تسبب صدمة سمعية خاصة في الأماكن المغلقة.

إتلاف الممتلكات: انفجار الخرطوم قد يؤدي إلى تسربات مياه تتسبب في تلف الأرضيات أو الأجهزة القريبة.

دعوة الوزارة للتوقف الفوري

حرصت وزارة التجارة على استخدام عبارة واضحة وصارمة: التوقف الفوري عن استخدام المنتج وهذه الصياغة تعكس حجم الخطورة وعدم وجود مجال للتهاون أو التأجيل.

كما شددت على ضرورة أن يقوم المستهلكون الذين اقتنوا هذه الخراطيم بالتواصل مع الشركة المستوردة أو الموزعة لإعادتها فورًا والحصول على استرداد كامل للمبلغ المدفوع، وهو ما يضمن حقوق المستهلك دون تكبد أي خسائر مادية.

أهمية الاستدعاء للمجتمع

قد يبدو الرقم 258 خرطومًا محدودًا، لكنه يحمل دلالات مهمة: