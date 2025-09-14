نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. وزارة الصحة تنظم حفل جائزة "أداء الصحة" بنسختها السابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينطلق غدًا حفل جائزة "أداء الصحة" بنسختها السابعة، التي تقدمها وزارة الصحة؛ بهدف تعزيز الوقاية وجودة الرعاية الصحية، إضافة إلى تحسين تجربة المريض، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المُقدمة للمستفيدين وتسهيل الوصول إليها، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والرامية إلى بناء "مجتمع حيوي" يتمتع بجودة حياة صحية.

وتسعى الوزارة من خلال إطلاق الجائزة، إلى دعم تحول القطاع الصحي، وتعزيز الابتكار والممارسات الصحية الرائدة، وتمكين الكفاءات محليًا للوصول إلى العالمية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر في الرعاية الصحية، وذلك استنادًا إلى مؤشرات أداء موثوقة تغطي 6 مسارات وهي: تعزيز أداء الرعاية الطارئة، وتحسين خدمات الرعاية الأولية، وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، إضافة إلى مسار رعاية الأم والطفل، ومسار إنقاذ الأرواح.

يُذكر أن الجائزة انطلقت عام 2018 إحدى المبادرات الوطنية الرائدة لتكريم الأداء المتميز في القطاع الصحي، بما يدعم تطوير الخدمات ورفع كفاءتها وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، بما يرسخ مكانة المملكة الرائدة عالميًا في تبني أفضل الممارسات الصحية