وزير الصحة يتوّج الفائزين بجائزة "أداء الصحة" في نسختها السابعة

توّج وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، مساء اليوم، الفائزين بجائزة "أداء الصحة" في نسختها السابعة، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقيم في مدينة الرياض بحضور قيادات القطاع الصحي وعدد من الشركاء والمختصين.

وأوضح معاليه خلال كلمته الافتتاحية، أن مبادرة "أداء الصحة" إحدى مبادرات التحول الصحي الرائدة التي تُعنى بتقييم 2700 منشأة صحية في القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، كما قدمت أكثر من 70 ألف نتيجة تحليلية لمؤشرات تغطي الجودة السريرية والكفاءة التشغيلية وسلامة المرضى.

وأشار الوزير الجلاجل إلى أن مقدمي الخدمات الصحية في التجمعات سجّلوا رقمًا قياسيًا تجاوز 11،300 عملية جراحية أسبوعيًا، بعد أن كانت هذه العمليات الأسبوعية لا تتجاوز 2000 عملية جراحية في النسخة الأولى وهذا يشكل 5 أضعاف ما كان في النسخة الأولى، وهو تحسن يعكس كفاءة التشغيل، وحسن التخطيط السريري، وسرعة الوصول للخدمة، وتقليل قوائم الانتظار.

وشهد الحفل إعلان الفائزين في ستة مسارات متخصصة تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية وتقوية الوقاية وتحسين تجربة الصحة للأفراد والمجتمع، حيث حصل مركز الغدير بـمجموعة الحبيب للخدمات الطبية على المركز الأول في مسار تحسين خدمات الرعاية الأولية، وجاء تجمع تبوك الصحي ثانيًا، ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ثالثًا.

وفي مسار تعزيز أداء الرعاية الطارئة نال مستشفى جونز هوبكنز أرامكو الطبي المركز الأول، يليه مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، ثم مستشفى الجبيل العام، أما مسار رعاية الأم والطفل فقد فاز به مستشفى قوى الأمن بالدمام، تلاه مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، ثم مستشفى النساء والولادة بتجمع الشرقية الصحي.

وفي مسار إنقاذ الأرواح، حقق تجمع الرياض الصحي الثاني – مدينة الملك فهد الطبية المركز الأول في إدارة احتشاء عضلة القلب الحاد، يليه مركز أمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتجمع المدينة المنورة، ثم مدينة الملك عبدالله الطبية بتجمع مكة المكرمة الصحي.

وفي فئة إدارة السكتة الدماغية الحادة فاز مستشفى المدينة العام – مدينة الملك سلمان الطبية بتجمع المدينة المنورة بالمركز الأول، يليه مستشفى الملك فهد بجدة – تجمع جدة الصحي الثاني.

وحصد مستشفى الملك فهد التخصصي بتجمع تبوك الصحي المركز الأول في زمن الاستجابة الطارئة، يليه مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة – تجمع القصيم الصحي، ثم مجمع الدمام الطبي – تجمع الشرقية الصحي.

أما مسار رفع كفاءة الخدمات الصحية للقطاع العام فقد تصدره تجمع الرياض الصحي الثاني، تلاه تجمع الأحساء الصحي، ثم تجمع الشرقية الصحي، فيما حققت مجموعة الموسى الصحية المركز الأول في فئة القطاع الخاص، تلتها شركة المواساة للخدمات الطبية بالخبر، ثم مجموعة الحبيب للخدمات الطبية فرع التخصصي بالرحمانية.

وفي مسار تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض نال تجمع نجران الصحي المركز الأول في فئة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، تلاه تجمع جازان الصحي، ثم مستشفيات دلة – شركة دلة الصحية، بينما فاز تجمع مكة المكرمة الصحي بالمركز الأول في فئة معدل الإقلاع عن التبغ، وحل تجمع جازان الصحي ثانيًا، وتجمع تبوك الصحي ثالثًا.

وشمل الحفل الإعلان عن الأوسمة التقديرية، حيث تُوِّج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بوسام تجربة المرضى، ونالت الخدمات الصحية للقوات المسلحة – وزارة الدفاع وسام نضج وإدارة جودة البيانات، فيما حازت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني – الرياض وسام تحسين تجربة الموظفين.

يُذكر أن جائزة "أداء الصحة" التي انطلقت عام 2018م، رسخت مكانتها منصة تنافسية وطنية لتحفيز التميز والابتكار، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز ثقافة التحسين المستمر في الرعاية الصحية وتكريم النماذج الملهمة من الكوادر والمنشآت الصحية