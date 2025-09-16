الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية للكشف عن هاتفها الرائد الجديد Galaxy S26 Ultra، الذي بات حديث الأوساط التقنية قبل الإعلان الرسمي عنه . فالتسريبات المبكرة تكشف أن الهاتف لن يكون مجرد تحديث روتيني لسلسلة "جالاكسي"، بل نقلة نوعية تعكس توجه الشركة نحو تقديم تجربة استثنائية تجمع بين الأداء المتفوق، التصميم المتطور، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز خصوصية وأمان المستخدم يحذمد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

Galaxy S26 Ultra.. هاتف سامسونج القادم الذي يقلب موازين الهواتف الذكية في 2026

مواصفات هاتف Galaxy S26 Ultra

قوة المعالج والأداء

الهاتف يأتي مدعومًا بمعالج كوالكوم سناب دراغون 8 إيلايت 2 المبني بتقنية 3 نانومتر، وهو ما يترجم إلى سرعة معالجة أكبر بنسبة ملحوظة مقارنة بالإصدارات السابقة، مع كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. كما يتكامل هذا الأداء مع معالج رسوميات أدرينو 840 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 غيغابايت، مما يجعل الجهاز مثاليًا للألعاب الثقيلة، تحرير الفيديو بدقة عالية، وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسلاسة غير مسبوقة.

الشاشة وتجربة المشاهدة

من أبرز نقاط القوة في Galaxy S26 Ultra شاشته التي تأتي بحجم 7.3 بوصة مع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 93%، وهو رقم قياسي يعكس تصميمًا شبه كامل بلا حواف. التقنية المستخدمة تقلل الانعكاسات تحت أشعة الشمس المباشرة، وتحسن وضوح الألوان وسطوعها، مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة حتى في أصعب ظروف الإضاءة.

الكاميرات.. ثورة تصويرية جديدة

سامسونج وضعت تركيزًا واضحًا على الكاميرات في هذا الإصدار:

الكاميرا الرئيسية: بدقة 200 ميغابكسل مع مستشعر متطور من شركة سوني، ما يمنح صورًا أكثر وضوحًا خاصة في الإضاءة المنخفضة.

الكاميرا الواسعة: بدقة 50 ميغابكسل تلتقط تفاصيل المشاهد الطبيعية بزاوية واسعة.

كاميرا التقريب: بدقة 200 ميغابكسل مع قدرة تقريب بصري 4x تقدم صورًا حادة حتى من مسافات بعيدة.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميغابكسل لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، مع تحسينات بالذكاء الاصطناعي لإنتاج صور طبيعية ومشرقة.

وتشير التسريبات إلى أن بعض النسخ الاختبارية تضمنت مستشعرًا أماميًا بدقة 26 ميغابكسل، وهو ما قد يجعل تجربة السيلفي في هذا الهاتف الأكثر تميزًا على الإطلاق.

البطارية والشحن

الهاتف مزود ببطارية كبيرة بسعة 5300 مللي أمبير/ساعة، تكفي لاستخدام طويل يمتد لساعات عمل وألعاب متواصلة. كما يدعم الشحن السلكي السريع بقوة 65 واط، ما يتيح شحن البطارية كاملة خلال وقت قصير، إضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة 25 واط والشحن العكسي الذي يسمح للهاتف بشحن أجهزة أخرى لاسلكيًا.

الخصوصية والأمان

تسعى سامسونج عبر Galaxy S26 Ultra إلى تقديم تجربة أكثر أمانًا، حيث يدمج الهاتف بين:

مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

تقنية التعرف على الوجه المطورة.

حلول ذكاء اصطناعي تكشف محاولات الاختراق وتحد من التطبيقات المشبوهة.

حماية أقوى للبيانات الشخصية في أثناء الاتصال أو مشاركة الملفات.

مميزات Galaxy S26 Ultra

أداء استثنائي بفضل المعالج الجديد المبني بتقنية 3 نانومتر.

شاشة رائدة توفر تجربة بصرية مذهلة بنسبة سطوع أعلى ودقة أكبر.

كاميرات متعددة توفر صورًا وفيديوهات بجودة احترافية.

بطارية قوية تدوم لساعات طويلة مع دعم الشحن السريع والشحن العكسي.

تصميم أنيق يعكس فلسفة سامسونج في المزج بين القوة والجاذبية.

تقنيات أمان متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 لضمان الاستخدام في مختلف البيئات.

موعد الإطلاق الرسمي

تشير أحدث التسريبات إلى أن سامسونج ستكشف عن Galaxy S26 Ultra في حدث عالمي خلال يناير 2026، مع بدء الحجز المسبق في ديسمبر 2025. ومن المتوقع أن يتاح الهاتف في الأسواق العالمية تدريجيًا بين يناير وفبراير 2026، وهو ما يمنح المستخدمين الأوائل فرصة اقتنائه قبل طرحه على نطاق واسع.

سعر Galaxy S26 Ultra

تسعير الهاتف سيختلف بحسب السعة التخزينية: