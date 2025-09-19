الرياض - كتبت رنا صلاح - في تحذير عاجل، دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام منتج "فرانكفورت الدجاج" التابع للعلامة التجارية (التاروتي)، وذلك بعد ثبوت تلوثه ببكتيريا "ستافيلو كوكس أوريوس"، وهي من البكتيريا الممرضة التي قد تسبب أعراضًا صحية خطيرة عند انتقالها للإنسان هزيظص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل .. سحب دجاج ملوث ببكتيريا خطيرة من الأسواق السعودية وإيقاف المصنع فورًا

أوضحت الهيئة أن المنتج الملوث يتمثل في "فرانكفورت الدجاج" المعبأ في عبوات بحجم 12 قطعة، ويحمل تاريخ صلاحية حتى 04 / 05 / 2026م. وقد أظهرت الفحوص المخبرية أن المنتج يحتوي على نسب خطيرة من بكتيريا "ستافيلو كوكس أوريوس"، التي تشتهر بقدرتها على إفراز سموم تسبب التسمم الغذائي الحاد، بما في ذلك الغثيان، القيء، تقلصات المعدة، والإسهال المفاجئ، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أنه فور التحقق من نتائج الفحص، تم سحب جميع الكميات من الأسواق بشكل فوري، إضافة إلى إيقاف خط الإنتاج في مصنع الشركة احترازيًا، مع بدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المصنع لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

كما نصحت المستهلكين الذين يحتفظون بالمنتج في منازلهم بضرورة التخلص منه على الفور وعدم استهلاكه، حماية لصحتهم وصحة أسرهم، مؤكدة أن أي تهاون في التعامل مع هذه البكتيريا قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويأتي هذا التحذير في إطار حرص هيئة الغذاء والدواء على تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية، وضمان التزام جميع المصانع بالمعايير الصحية والاشتراطات المعتمدة، مع تأكيدها المستمر على أن سلامة المستهلك أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.