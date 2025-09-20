الرياض - كتبت رنا صلاح - سنت السعودية العديد من القوانين بشأن زواج مواطنيها من أجانب كانوا رجالا أو نساء محدد بذلك العديد من الضوابط لمن يرغب بالزواج من أجنبيه ومنها موافقة السلطات السعودية .

تعرف على الجنسية العربية الوحيدة التي يمنع الزواج منها

وأقرت السعودية عدد من الدول التي لا يسمح للمواطن الزواج منها داخل المملكة أو خارجها رجل كان أو أنثى محددة بذلك العديد من العقوبات لكل من يخالف هذه الاجراءات . وفي هذا لتقرير سنعرض الجنسيات التي يمنع الزواج منها وكذلك المعقوبات التي تنتظر المخالفين :

أولا : الجنسيات الممنوع الزواج منها في السعودية :

هي جنسيات معنية معظمها غير عربية تلك التي حددتها السلطات في السعودية ممنوع الزواج منها وفقا لآخر التعديلات الحكومية فيما يخص هذا الشأن وهذه الجنسيات هي :

لا يمسح لأي مواطن سعودي بالزواج من بنغلاديش

لا يُسمح زواج السعودي من باكستانية

لا يسمح للمواطن السعودي بالزواج من برماوية

وفيما يخص الدول العربية فقد حددت السلطة السعودية دولة المغرب فقط حيث وفي حال رغب المواطن أو المواطنة بالزواج من الجنسية المغربية يجب تقديم ما يثبت عدم وجود أي قضايا جنائية على هذه السيدة، وفي حالة زواج السعودي بالفعل من امرأة في السعودية فيجب الحصول على موافقتها من أجل إتمام الزواج.

ثانياً : تعرف على عقوبة المخالفين لقرار الزواج من الجنسيات الممنوعة :

في حالة مخالفة القوانين وزواج مواطن سعودي من أجنبية من جنسيات ممنوع الزواج منها في السعودية، سيتم محاكمة المواطن السعودي سواء كان ذكر أو انثى.