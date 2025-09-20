الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 19 / 03 / 1447هـ الموافق 11 / 09 / 2025م حتى 25 / 03 / 1447هـ الموافق 17 / 09 / 2025م، أسفرت عن ضبط (21,638) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

الداخلية: ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

وأوضحت الوزارة أن المضبوطين شملوا (12,958) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4,540) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4,140) مخالفًا لنظام العمل، فيما تم ضبط (19) شخصًا تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.

كما تم خلال الفترة ذاتها ضبط (1,391) شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، بينهم (54%) من الجنسية اليمنية و(45%) من الجنسية الإثيوبية و(1%) من جنسيات أخرى، إضافة إلى ضبط (31) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (32,149) مخالفًا، منهم (29,265) رجلًا و(2,884) امرأة، مشيرة إلى أنه تم إحالة (25,533) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، واستكمال حجوزات (1,610) مخالفين، فيما جرى ترحيل (13,375) مخالفًا.

وأكدت الداخلية أن كل من يسهل دخول أو نقل أو إيواء مخالفي نظام أمن الحدود، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم، والتشهير به.