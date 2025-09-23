نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني في السعودية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزخر المملكة العربية السعودية بتاريخ عريق ممتد لقرون، يجمع بين الجذور العميقة للدولة السعودية الأولى والنهضة الحديثة التي جسّدها توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيّب الله ثراه.

أولت القيادة السعودية اهتمامًا بالغًا بتوثيق هذه المحطات الكبرى، فجُعل لكل منها مناسبة وطنية رسمية يتم الاحتفاء بها سنويًا. ومن أبرز هذه المناسبات: يوم التأسيس واليوم الوطني. وعلى الرغم من تقاربهما في الدلالة الوطنية، فإن لكل منهما معنى تاريخي مختلف، ورمزية خاصة تعبّر عن مرحلة مهمة من مراحل بناء الدولة السعودية.

اليوم الذي أقرّته القيادة السعودية للاحتفاء ببداية الدولة السعودية الأولى

يوم التأسيس

التعريف

يوم التأسيس هو اليوم الذي أقرّته القيادة السعودية للاحتفاء ببداية الدولة السعودية الأولى، وقد حدِّد في 22 فبراير من كل عام. استُحدث هذا اليوم بموجب الأمر الملكي الصادر في يناير 2022م عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ليكون مناسبة وطنية جديدة تعكس عمق الجذور التاريخية للمملكة.

الخلفية التاريخية

يرجع يوم التأسيس إلى عام 1727م (1139هـ) عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى في مدينة الدرعية، التي أصبحت لاحقًا عاصمة هذه الدولة. وقد قامت هذه الدولة على أسس دينية وحضارية، وساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بعد فترات من التفرّق والاضطراب.

رمزيته

يبرز يوم التأسيس قيمة الهوية الوطنية الممتدة لثلاثة قرون.

يربط الأجيال المعاصرة بجذورهم التاريخية والسياسية والاجتماعية.

يذكّر بأن تأسيس الدولة السعودية لم يكن وليد اللحظة، بل حصيلة نضال طويل.

اليوم الوطني

التعريف

اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي تحتفل فيه المملكة بذكرى توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية". يوافق هذا اليوم 23 سبتمبر من كل عام، وقد أُقرّ رسميًا لأول مرة في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965م.

الخلفية التاريخية

في 23 سبتمبر عام 1932م (1351هـ) أعلن الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد مناطق البلاد تحت راية واحدة، بعد جهود طويلة وحروب توحيد استمرت قرابة 30 عامًا. ومنذ ذلك التاريخ وُلد الكيان الحديث للمملكة العربية السعودية كما نعرفه اليوم.

رمزيته

يمثل اليوم الوطني بداية الدولة السعودية الحديثة.

يذكّر المواطنين بمسيرة التوحيد التي خاضها الملك عبدالعزيز ورجاله.

يعكس معاني الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي.

يُعد رمزًا لانطلاقة النهضة الحديثة التي قادت المملكة إلى مكانة بارزة عالميًا.

أوجه التشابه والاختلاف

كلا المناسبتين تعبران عن الفخر والاعتزاز بالهوية السعودية، غير أن الفرق الجوهري يكمن في أن يوم التأسيس يوثق البداية التاريخية الأولى للدولة السعودية، بينما اليوم الوطني يؤكد تتويج مراحل التوحيد وبناء الدولة الحديثة.

جدول مقارنة بين يوم التأسيس واليوم الوطني في السعودية

العنصر يوم التأسيس اليوم الوطني التاريخ 22 فبراير 23 سبتمبر البداية التاريخية تأسيس الدولة السعودية الأولى (1727م) إعلان توحيد المملكة (1932م) المؤسس المرتبط الإمام محمد بن سعود الملك عبدالعزيز آل سعود المغزى إبراز الجذور العريقة وامتداد الهوية الاحتفاء بالوحدة وبناء الدولة الحديثة الرمزية الوطنية عراقة الدولة واستمراريتها عبر 3 قرون الولاء للوطن وتلاحم الشعب والقيادة الإقرار الرسمي أمر ملكي عام 2022م قرار رسمي عام 1965م

إن الاحتفاء بيوم التأسيس واليوم الوطني لا يعكس مجرد مناسبات احتفالية

إن الاحتفاء بيوم التأسيس واليوم الوطني لا يعكس مجرد مناسبات احتفالية، بل هو تجسيد لمسيرة تاريخية متكاملة؛ فالتأسيس يمثل الجذور الأولى التي أُرسيَت عليها دعائم الدولة، واليوم الوطني يمثل الثمرة التي توّجت مسيرة التوحيد والبناء. وبذلك، تتضح وحدة المسار التاريخي الذي مرّت به المملكة، بدءًا من الدرعية إلى الرياض، ومن الدولة الأولى إلى الدولة الحديثة التي أصبحت اليوم نموذجًا في الاستقرار والتنمية.