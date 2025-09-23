نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه يهدد حياة أكثر من مليار شخص حول العالم، مشيرة إلى أن شخصًا واحدًا فقط من كل خمسة قادر على السيطرة على مرضه بالأدوية أو تعديل أسلوب حياته.

وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي الثاني أن ضغط الدم المرتفع سبب رئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى والخرف، وأن تجاهله يؤدي لملايين الوفيات المبكرة وخسائر اقتصادية كبيرة، حيث كلفت أمراض القلب والأوعية الدموية البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 3.7 تريليونات دولار بين 2011 و2025.

وأشار الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، إلى أن أكثر من 1000 شخص يموتون كل ساعة بسبب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، معظمها يمكن تجنبه بالإرادة السياسية والاستثمار في الرعاية الصحية الأولية.

بدورها، قالت الدكتورة كيلي هينينغ من مؤسسة بلومبرغ الخيرية: إن دمج رعاية ضغط الدم في التغطية الصحية الشاملة يحقق تقدمًا ملموسًا، مطالبة بوضع سياسات قوية لرفع الوعي وتوسيع الوصول إلى العلاج لتقليل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية