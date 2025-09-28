الارشيف / أخبار السعودية

الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

أحمد جودة - القاهرة -  

أصدر الديوان الملكي اليوم الأحد بيانا أعلن فيه وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز آل سعود.

وكان نص البيان ما يلي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 7 / 4 / 1447هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

