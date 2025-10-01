نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 3.825 سلة غذائية في عدة أقاليم بجمهورية باكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.825 سلة غذائية في مناطق جلجت ونقر وهونزا بإقليم جلجت بلتستان، ومنطقتي مانسهره وتانك بإقليم خيبربختونخوا، ومنطقتي مظفرقر وملتان بإقليم البنجاب، استفاد منها 26.839 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان الإسلامية للعام 2025م.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة مختلف المحتاجين والمتضررين في العالم والتخفيف من معاناتهم.