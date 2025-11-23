نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك يطالب ليفربول بالتصحيح السريع بعد الخسارة أمام نوتنجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب فيرجيل فان دايك، قائد نادي ليفربول، عن استيائه من الأداء المتواضع لفريقه عقب الخسارة الثقيلة أمام نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو نعاني من استقبال أهداف سهلة ونواجه صعوبة في المواقف الثنائية، والأوضاع الحالية صعبة جدا. وأضاف الجميع في الفريق يجب أن يتحمل المسؤولية، وعلينا العمل بجدية أكبر للاستمرار في التقدم وتحقيق الانتصارات.

وتابع النجم الهولندي علينا أن ننظر لأنفسنا ونتحلى بردة فعل قوية، ورغم أن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها، سنواصل السعي نحو العودة إلى النتائج الإيجابية.

ويحتل فريق ليفربول المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بعد بداية الموسم الصعبة التي شهدت عدة انتكاسات للفريق.