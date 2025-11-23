نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور لـ أحمد سعد في زفاف نجل ريم مصطفى بعد أيام من حادث العين السخنة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في أول ظهور له عقب الحادث الخطير الذي تعرض له في العين السخنة قبل أيام، شارك الفنان أحمد سعد في إحياء حفل زفاف نجل الفنانة ريم مصطفى مساء أمس الجمعة، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وتداول محبو الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثق مشاركته في الحفل، فيما أثار الحدث فضول الكثير من المتابعين حول العمر الحقيقي لريم مصطفى، خاصة بعد الإشارة إلى زواجها المبكر الذي يفسر زفاف ابنها الآن رغم احتفاظها بمظهر شبابي لافت.

وكان سعد قد طمأن جمهوره مؤخرًا من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أكد فيه تعافيه قائلًا: "الحمد لله أنا بخير وخرجت بأقل الأضرار.. خلال خمسة أيام فقط سأعود لجمهوري وعملي".

من جهة أخرى، تستعد الفنانة ريم مصطفى لخوض الموسم الرمضاني لعام 2026 بمسلسل "فن الحرب"، الذي يجمعها لأول مرة بالفنان يوسف الشريف. ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم الذين ما زال التفاوض جاريًا معهم، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما.