الرياض - كتبت رنا صلاح - تُولي المملكة العربية السعودية ملف الإسكان أهمية قصوى ضمن رؤية 2030، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي . ومن أبرز البرامج التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامج سكني، الذي جاء ليمنح المواطنين فرصة تملك السكن المناسب وفق شروط ومعايير دقيقة تضمن عدالة التوزيع ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومؤخرًا أوضح البرنامج بشكل رسمي الشرط المرتبط بـ السن الأدنى للتقديم على الدعم السكني، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين فئات المجتمع، خاصة الشباب في مقتبل العمر الذين يطمحون للاستفادة من هذه الفرصة هظسفظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط الدعم السكني في السعودية 2025: السن الأدنى للتقديم ومعايير الاستحقاق الكاملة

أكد برنامج سكني أن المتقدم الرئيسي – إذا كان زوجًا أو أبًا – يجب ألا يقل عمره عن عشرين عامًا وقت تقديم الطلب. ويُعد هذا الشرط أساسيًا لضمان أن المستفيد قادر على تحمّل المسؤوليات المرتبطة بتملك مسكن، من التزامات مالية وعقود طويلة الأجل، فضلًا عن تعزيز مفهوم الاستقرار الأسري.

الجدير بالذكر أن هذا الشرط لا يسري على الزوجة أو الأم أو الأبناء أو حتى الإخوة مجتمعين إذا تقدموا باسم الأسرة، ما يخلق نوعًا من المرونة في آلية التقديم.

لماذا ربط الدعم بالسن؟

قد يتساءل البعض عن السبب وراء وضع هذا القيد، لكن المنطق يكمن في أن تملك المسكن يتطلب التزامًا طويل الأمد، سواء عبر القروض العقارية أو السداد المباشر. وبالتالي، فإن اشتراط بلوغ العشرين عامًا يضمن أن المتقدم قد بلغ حدًا من النضج والمسؤولية المالية والاجتماعية يؤهله لإدارة هذه الالتزامات.

كما أن هذه القاعدة تمنع حالات التسرع أو التحايل التي قد تحدث إذا سُمح لشباب لم يبلغوا سن المسؤولية الكاملة بالحصول على الدعم باسم أسرهم.

شرط الإقامة داخل المملكة

من الشروط الجوهرية التي شدد عليها برنامج سكني هو ضرورة أن تكون الأسرة مقيمة داخل السعودية منذ تقديم الطلب وحتى توقيع العقد. هذا الشرط يأتي في إطار ضمان أن الدعم يصل فعلًا للأسر المستقرة في البلاد، وليس لأشخاص يقيمون خارجها لفترات طويلة.

وقد أوضح البرنامج أن من يتجاوزت إقامته خارج المملكة عامًا كاملًا قد يُعتبر غير مقيم، إلا في حالات استثنائية مثل الدراسة أو العلاج أو التكليف بعمل حكومي، شريطة تقديم مستندات تثبت ذلك.

معايير الأهلية وشمولية الحالات

لم يقتصر البرنامج على شرط السن والإقامة فقط، بل وضع قائمة واسعة من الشروط التي تراعي مختلف أوضاع الأسر السعودية:

الزوج: يمكنه التقديم إذا كانت الأسرة تتكون من زوج وزوجة فقط أو مع أبناء غير متزوجين تحت 25 عامًا.

الزوجة: لها الحق في التقديم إذا كان الزوج موجودًا مع الأبناء غير المتزوجين، شرط تنازل الزوج لها عن حق الدعم.

الأب أو الأم: يحق لهما التقديم إذا كان الأبناء غير متزوجين ودون 25 عامًا.

المطلقة: يمكنها التقديم إذا مضى على طلاقها عام كامل ولديها أبناء تعولهم.

الأرملة: تستفيد من الدعم إذا كانت مسؤولة عن إعالة أبنائها.

الإخوة مجتمعين: يحق لهم التقديم إذا كانوا يعيشون معًا بعد وفاة الوالدين.

شرط الجنسية

من أبرز البنود التي أكدها سكني هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، ما يعني أن الدعم موجّه بشكل مباشر للمواطنين فقط.

شرط المسكن المناسب

أوضح البرنامج أن الأسرة المتقدمة لا بد ألا تمتلك مسكنًا مناسبًا وقت تقديم الطلب وحتى توقيع العقد. ويُعرّف "المسكن المناسب" بأنه وحدة سكنية مبنية بالخرسانة أو ما يعادلها وصالحة للعيش بشكل إنشائي كامل.

هذا الشرط يهدف إلى توجيه الدعم لمن لا يملكون أصلًا مسكنًا يفي بالغرض، وليس لمن لديهم مساكن ولكن يسعون للحصول على امتيازات إضافية.

شرط عدم الاستفادة السابقة

من المعايير المهمة كذلك، أن الأسرة لم تستفد سابقًا من أي برامج دعم حكومية أو خاصة لغرض تملك مسكن. مع استثناء محدود يشمل طلبات صندوق التنمية العقارية القديمة قبل عام 1432هـ.

شرط الأصول المالية

لتحقيق العدالة وضمان أن الدعم يذهب إلى الفئات المستحقة، شدد البرنامج على ألا تتجاوز الأصول المالية للأسرة قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال سعودي.

مع ذلك، استثنى البرنامج بعض الأصول من الحساب مثل:

ثلاث سيارات مملوكة للأسرة.

أرض سكنية لا تتجاوز مساحتها الألف متر مربع.

هذا يعكس حرص البرنامج على تحقيق التوازن بين دعم الأسر المتوسطة والمحتاجة، ومنع دخول الفئات الميسورة ماليًا ضمن المستفيدين.