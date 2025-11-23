نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: مفاوضات شفهية بين الأهلي وبتروجت لضم هادي رياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي بتروجت، أن هناك مفاوضات شفهية من قبل النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات المدافع هادي رياض في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر لبرنامج ستاد المحور، أنه حتى الآن لم يتلقى نادي بتروجت أي عروض رسمية لضم هادي رياض، ولكن هناك مفاوضات شفهية فقط.

وتابع، النادي يحترم رغبة اللاعبين وحال طلب هادي رياض الانضمام إلى الأهلي بالتأكيد لن نقف أمام مستقبل اللاعب ورغبته.