أثار موضوع تجديد إقامة السودانيين في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة قلقًا واسعًا داخل الجالية السودانية، بعد تداول أخبار مفادها أن السلطات السعودية قد توقفت عن قبول طلبات التجديد لهم بشكل كلي . هذه الأخبار أثارت موجة من القلق بين المقيمين الذين يعتمدون على تجديد الإقامة لمتابعة حياتهم العملية والشخصية داخل المملكة ومع ذلك، أكدت وزارة الداخلية السعودية بشكل رسمي أن هذه الشائعات غير دقيقة، وأن ما حدث لا يمثل قرارًا عامًا أو سياسة مستهدفة ضد السودانيين. فالوزارة أوضحت أن حالات رفض تجديد الإقامة قد تحدث لكنها محدودة وتخص الأفراد الذين لا يلتزمون بأنظمة المملكة وقوانينها، وليس هناك أي قرار شامل يقضي بوقف التجديد للسودانيين كجالية كاملة عصشطع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة غير مسبوقة .. السعودية توقف تجديد إقامة السودانيين وتبين الأسباب

وفقًا للتصريحات الرسمية، فإن رفض تجديد الإقامة لأي مقيم، بما في ذلك السودانيون، يكون مرتبطًا بعدد من المعايير القانونية والنظامية، أبرزها:

المخالفات المرورية أو القانونية: وجود مخالفات مرورية غير مسددة، أو تراكمات قانونية سابقة، يعد سببًا رئيسيًا لرفض التجديد. فهذا يشمل الغرامات غير المدفوعة أو أي مخالفات تتعلق بسلوك المقيم داخل المملكة.

تجاوز مدة الإقامة أو استخدام التأشيرات بشكل خاطئ: أي مخالفة تتعلق بفترة البقاء أو نوع التأشيرة المستخدمة قد تؤدي إلى رفض التجديد. على سبيل المثال، استخدام تأشيرة زيارة أو عمرة بشكل يتعارض مع الغرض المصرح به.

تأخر طلب التجديد: تقديم طلب التجديد بعد انتهاء صلاحية الإقامة بمدة كبيرة قد يعتبر مخالفة للنظام، ويعرض الطلب للرفض.

السجل الأمني أو القضائي: أي سجل أمني يثير الشكوك، أو وجود ملاحظات من الجهات المختصة حول نشاطات غير قانونية، يعد سببًا لرفض التجديد.

عدم وجود تأمين صحي صالح: التأمين الصحي من الشروط الأساسية لتجديد الإقامة، وغيابه أو عدم مطابقته لمتطلبات وزارة الصحة والجوازات يؤدي إلى رفض الطلب.

ارتباط المقيم بأنشطة أو مهن محظورة: العمل في المهن أو الأنشطة المخالفة للقوانين أو المحظورة يعد سببًا مباشرًا لرفض التجديد، حتى إذا كان الشخص من جنسية سودانية.

تشير هذه الأسباب إلى أن رفض التجديد لا علاقة له بالهوية الوطنية، بل مرتبط بالتزام الفرد بالنظام واللوائح المعمول بها في المملكة.

التسهيلات المؤقتة للسودانيين المتضررين

في المقابل، أظهرت السلطات السعودية مرونة تجاه بعض الحالات الإنسانية الخاصة، لا سيما المقيمين السودانيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم نتيجة الأوضاع الأمنية أو السياسية هناك. فقد تم تمديد تأشيرات العمرة لبعض السودانيين، وإتاحة إجراءات لتحويل تأشيراتهم إلى تأشيرات عائلية أو زيارات عبر منصة أبشر.

هذه التسهيلات تمثل استجابة إنسانية للظروف الاستثنائية وليست استثناء دائمًا أو تعديلًا للقوانين، فهي تهدف إلى مساعدة من يواجهون صعوبات في العودة أو يعيشون أوضاعًا استثنائية، دون المساس بالمعايير النظامية العامة لتجديد الإقامة.

الحقائق الرسمية: لا وقف لتجديد الإقامة

توضح وزارة الداخلية أن الأخبار المتداولة حول وقف تجديد إقامة السودانيين كليًا لا أساس لها من الصحة. التجديد متاح لجميع المقيمين السودانيين الذين يستوفون متطلبات النظام، والتي تشمل:

عدم وجود مخالفات قانونية أو مرورية.

صلاحية التأمين الصحي.

الالتزام بالنظام المهني وعدم ممارسة مهن ممنوعة.

توصيات للسودانيين الراغبين في تجديد الإقامة

لضمان تجديد الإقامة بسلاسة، يمكن اتباع الإجراءات التالية: