الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، نظرًا لأهمية المعدن النفيس كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن . وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثر أسعار الذهب بالأحداث الاقتصادية الكبرى، يحرص السعوديون يوميًا على متابعة الأسعار لمعرفة أفضل الأوقات للشراء أو البيع. اليوم، نشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار، وسط ترقب لما قد تحمله الأيام القادمة من تغييرات، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، مما يجعل متابعة سوق الذهب أمرًا ضروريًا لكل من يسعى لحماية أمواله أو الاستثمار بذكاء اتنطذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسعار الذهب في السعودية اليوم 2025: استقرار عيار 24 وتأثير الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم، استقرارًا نسبيًا بعد تقلبات شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. فقد سجل عيار 24 أعلى عيار في السوق المحلية 468.25 ريالًا للغرام، وهو ما يعكس توجهات المستثمرين والمواطنين نحو متابعة أسعار المعدن الأصفر عن كثب، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار. ويحرص السعوديون على متابعة هذه الأسعار يوميًا، نظرًا لتأثر السوق المحلية مباشرة بالتغيرات العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الدولار الأمريكي والأوضاع الاقتصادية الكبرى مثل التضخم والسياسات المالية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

فيما يلي قائمة مفصلة بأسعار الذهب حسب الأعيرة المختلفة، مع أهم الوحدات الاستثمارية المتداولة:

عيار 24: 468.25 ريال

عيار 22: 370.75 ريال

عيار 21: 403.75 ريال

عيار 18: 340 ريال

عيار 14: 236 ريال

عيار 12: 202.25 ريال

الأونصة: 12580.50 ريال

الجنيه الذهب: 3277.75 ريال

الأونصة بالدولار: 3356.38 دولار

توضح هذه الأسعار حجم الاستقرار النسبي الذي تشهده السوق السعودية، مقارنة بتقلبات الأسواق العالمية التي تتأثر بعوامل متعددة، أبرزها حالة الدولار الأمريكي والأحداث الاقتصادية الكبرى.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب محليًا وعالميًا

تشهد أسعار الذهب تأثرًا مستمرًا بعدة عوامل، أهمها: