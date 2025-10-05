الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق 11 ربيع الآخر 1447هـ، الموافق 3 أكتوبر 2025م، حالة جوية استثنائية تتنوع بين أمطار رعدية، ونشاط قوي في الرياح، وأتربة مثارة تقلل الرؤية الأفقية في عدد من المناطق . هذه الأجواء غير المستقرة دفعت المركز الوطني للأرصاد إلى إصدار تحذيرات عاجلة تدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصًا أثناء التنقل أو القيادة على الطرق السريعة ظيوزم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذيرات عاجلة من الأرصاد ودرجات حرارة صادمة السعودية .. أمطار رعدية وفيضانات مفاجئة تضرب مدن السعودية في هذا الموعد

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأت السحب الركامية الممطرة في التكوّن على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، لتشهد هذه المناطق هطولات متفاوتة الغزارة، مصحوبة أحيانًا بزخات من البرد والبرق والرعد.

منطقة جازان: تشهد أمطارًا غزيرة على فترات متقطعة، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح السطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

عسير: سُجّلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط البرد في بعض المحافظات الجبلية مثل النماص وبلقرن.

الباحة: تتأثر بضباب كثيف على المرتفعات، وأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

مكة المكرمة والطائف: تسود أجواء غير مستقرة، حيث تهطل أمطار متوسطة قد تتسبب في جريان السيول بالأودية القريبة، مع غبار عالق في الجو.

المدينة المنورة: تشهد نشاطًا في الرياح وتكوّن سحب رعدية خفيفة إلى متوسطة خاصة على المناطق الجنوبية منها.

درجات الحرارة اليوم في المدن السعودية

تسجل درجات الحرارة اليوم تباينًا واضحًا بين مدن المملكة، حيث تنخفض في المرتفعات الجنوبية الغربية وتظل مرتفعة نسبيًا في السواحل الغربية والشرقية.

وفيما يلي بيان تفصيلي لأبرز درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

الرياض: العظمى 36° مئوية، الصغرى 23°، مع أجواء مغبرة وعوالق ترابية في بعض الفترات.

جدة: العظمى 37°، الصغرى 27°، غيوم جزئية وأجواء حارة نسبيًا على الساحل.

مكة المكرمة: العظمى 43°، الصغرى 32°، أمطار متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

أبها: العظمى 29°، الصغرى 16°، أمطار غزيرة وأجواء باردة نسبيًا على المرتفعات.

الدمام: العظمى 37°، الصغرى 25°، مع وجود عوالق ترابية ورياح سطحية متقطعة.

المدينة المنورة: العظمى 41°، الصغرى 30°، رياح قوية على فترات متباعدة.

نجران: العظمى 34°، الصغرى 21°، غبار جزئي وسحب متفرقة.

الرياح والأتربة المثارة وتأثيرها على المدن

الرياح النشطة تعتبر السمة الأبرز في الحالة الجوية اليوم. فقد حذّر المركز الوطني للأرصاد من نشاط في الرياح السطحية قد تصل سرعتها إلى أكثر من 40 كم/س في بعض المناطق، خصوصًا على الرياض والقصيم والمدينة المنورة.