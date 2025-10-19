نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار الملك فهد الدولي يحصل على اعتماد "تعزيز إمكانية الوصول" من المجلس الدولي للمطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مطار الملك فهد الدولي بالدمام إنجازًا نوعيًّا جديدًا بانضمامه إلى نخبة المطارات العالمية الحاصلة على اعتماد تعزيز إمكانية الوصول "المستوى الأول" من المجلس الدولي للمطارات (ACI)، ليكون بذلك أول مطار سعودي ينال هذا الاعتماد.

ويعكس هذا الإنجاز التزام شركة مطارات الدمام بتهيئة مرافق المطار وفق أعلى المعايير العالمية، وضمان تجربة سفر ميسّرة وشاملة لكل فئات المسافرين، ومن ذلك كبار السن وذوي الإعاقة.

ويُعد اعتماد تعزيز إمكانية الوصول من أبرز الاعتمادات الدولية التي تمنح للمطارات التي تطبق أفضل الممارسات في تيسير الوصول الشامل، مواكبًا أفضل الممارسات التشغيلية المعتمدة في مطارات عالمية كبرى.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، أن مطار الملك فهد الدولي أصبح أول مطار سعودي يحصل على اعتماد تعزيز إمكانية الوصول من المجلس الدولي للمطارات، وهو ما يجسّد التزام مطارات الدمام الدائم بتقديم أفضل الخدمات وتعزيز تجربة السفر للمسافرين.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد محطة في طريق مطارات الدمام للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ويأتي هذا الاعتماد الدولي في وقت يشهد فيه مطار الملك فهد الدولي نموًا متسارعًا في الحركة الجوية، إذ استقبل منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025 أكثر من 10 ملايين مسافر على متن ما يزيد عن 80 ألف رحلة دولية وداخلية، وهو ما يعكس مكانته المتنامية إحدى أهم بوابات المملكة الجوية.