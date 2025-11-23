نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبدالرحيم: النقابة تدعم استمرار جريدة "البوابة نيوز" وضمان حقوق الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة تدعم استمرار جريدة “البوابة نيوز”، وتعمل على تحسين أوضاع جميع المؤسسات الصحفية في مصر، لتحقيق التوازن المجتمعي، وضمان حصول الزملاء على كافة حقوقهم القانونية.

وأكد أن الاعتصام السلمي هو حق طبيعي لجميع الصحفيين، مشيرًا إلى أن الزملاء ما زالوا يواصلون عملهم بكامل طاقتهم داخل المؤسسة رغم ظروف الاعتصام.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الحد الأدنى للأجور يمثّل حقًا أصيلًا لجميع الصحفيين بمختلف الصحف، سواءً القومية أو الحزبية أو الخاصة، موجّهًا التحية لصحفيي الجريدة لموقفهم الراسخ في المطالبة بحقوقهم القانونية والمشروعة.

تضامن أعضاء مجلس النقابة

وكان قد أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تضامنهم مع اعتصام الصحفيين والعاملين في جريدة البوابة نيوز، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحضر لمقر الجريدة، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي وكيل أول النقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق، وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس، محمود كامل، وعبدالرؤوف خليفة عضو المجلس، ومحمد السيد الشاذلي.

كما حضرت شيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين السابق، وحماد الرمحي عضو مجلس النقابة السابق، وعدد من الصحفيين النقابيين وغير النقابيين.