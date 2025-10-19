نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإحصاء": 12.87 مليون مشترك في "التأمينات".. 95% منهم بـ "الخاص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المشتركين على رأس العمل الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية في السعودية بالقطاعين العام والخاص بلغ نحو 12.87 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2025.

وبلغ عدد السعوديين على رأس العمل المشتركين في التأمينات خلال الفترة نحو 2.96 مليون عامل، ما يعادل 23% من إجمالي المسجلين.

وفي المقابل، بلغ عدد الأجانب على رأس العمل نحو 9.91 مليون عامل ما يعادل 77% من إجمالي المسجلين.

ووفقًا لبيانات الهيئة، شكل عدد المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالقطاع الخاص 95% من إجمالي المسجلين، ليبلغ عددهم 12.26 مليون مشترك.



الرياض تتصدر

وفيما يخص المنطقة الإدارية، فقد كان أكثر المشتركين الخاضعين للتأمينات في منطقة الرياض بنحو 6.16 مليون مشترك، ثم المنطقة الشرقية بنحو 2.42 مليون مشترك، ثم مكة المكرمة بنحو 2.19 مليون مشترك.

وذكرت الهيئة أن عدد المتوقفين عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بلغ نحو 158.61 ألف شخص خلال الربع الثاني 2025.

وشكل عدد المتوقفين السعوديين عن الاشتراك خلال الفترة ما نسبته 57% من الإجمالي، ما يعادل 90.42 ألف مشترك، فيما بلغ عدد الأجانب 68.19 ألف شخص، ما يمثل 43% من الإجمالي.