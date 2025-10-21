الرياض - كتبت رنا صلاح - تتنفس أجواء المملكة العربية السعودية اليوم نسمات مختلفة تحمل معها بشائر موسم الوسم، ذلك الوقت الذي ينتظره المواطنون والمزارعون ومحبو الطبيعة كل عام، لما يحمله من تغيّر حقيقي في ملامح الطقس، وبداية موسم المطر والخصب والخير ومع حلول هذا الموسم، أعلنت المراكز المتخصصة بالأرصاد الجوية عن توقعات تشير إلى هطول أمطار تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة بدءاً من مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع الحالي، في حالة جوية وُصفت بأنها أولى بشائر الوسم لهذا العام خركنق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بشرى خير مع دخول الوسم.. أمطار غزيرة تعم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع

يُعد الوسم من المواسم التي تحظى بمكانة خاصة في الوجدان السعودي. فمع دخوله تبدأ الأرض بالارتواء، وتستعيد الطبيعة خضرتها بعد صيف طويل حارّ. ويمتد الوسم عادة من منتصف أكتوبر حتى مطلع ديسمبر، وتتميز أيامه باعتدال الحرارة نهاراً وبرودة لطيفة ليلاً، مع تزايد فرص هطول الأمطار على معظم أنحاء المملكة.

الوسم.. موسم المطر والخصب في ذاكرة السعوديين

ويسمّى هذا الموسم بـ“الوسم” لأن الأمطار التي تهطل فيه توسم الأرض بالخضرة والنماء، أي تترك أثرها الجميل عليها. ولطالما كان الوسم في الموروث الشعبي السعودي موسم تفاؤل وبداية حقيقية للخير الزراعي والرعوي، إذ تنبت فيه الأعشاب وتتحسن المراعي وتُزرع الحبوب الموسمية.

تفاصيل الحالة الجوية الحالية

بحسب ما صدر عن المركز الوطني للأرصاد، فإن التقلبات الجوية ستبدأ بالتأثير الفعلي مساء اليوم الأحد على مناطق عدة من المملكة، حيث يُتوقع أن تشمل الأمطار مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والقصيم، لتتوسع رقعتها تدريجياً نحو المدينة المنورة ومكة المكرمة والمناطق الجنوبية الغربية مع نهاية الأسبوع.

كما تشير النماذج المناخية إلى أن الأمطار قد تكون غزيرة في بعض الفترات، خاصة على المرتفعات والمناطق الساحلية الغربية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة. وفي بعض المواقع، من المحتمل أن تتشكل السيول وجريان الأودية نتيجة لغزارة الهطول، ما يستدعي الحذر من قبل السكان وقائدي المركبات.

المركز الوطني للأرصاد يحذر ويطمئن

رغم التحذيرات من غزارة الأمطار في بعض المناطق، أكّد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية تعتبر طبيعية ضمن سمات موسم الوسم، مشيراً إلى أنها تحمل في طياتها الخير والبركة. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب أماكن تجمع المياه، وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول المطر.

كما دعا المركز المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات اليومية للتقارير الجوية عبر القنوات الرسمية، حيث تتغير شدة الحالة واتجاهاتها بين فترة وأخرى تبعاً لحركة المنخفضات الجوية التي تؤثر على أجواء المملكة.

الوسم بين الفلك والمناخ

من الناحية الفلكية، يُعد الوسم علامة فاصلة بين فصل الصيف الطويل وبداية أجواء الشتاء المعتدلة، ويُعرف بأنه يبدأ عندما تظهر نجوم "العواء" و"السماك"، وهي إشارات عند العرب القدماء على دخول موسم المطر. أما من ناحية المناخ، فهذه الفترة تُعتبر الأكثر استقراراً للغلاف الجوي العلوي مما يسمح بتكوّن السحب الركامية ونشاط المنخفضات الجوية القادمة من البحر الأحمر.

ويشير خبراء الطقس إلى أن دخول الوسم هذا العام جاء متوافقاً مع مؤشرات رطوبة مرتفعة في الطبقات الجوية العليا، ما يعني أن فرص هطول الأمطار ستكون أفضل من المعدل الموسمي في بعض المناطق، خصوصاً شمال وغرب المملكة.

الأمطار المرتقبة.. خيرات تمتد على مساحات واسعة