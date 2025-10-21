نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الاستثمار تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت اليوم فعاليات "المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني" في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع المخاطر والالتزام الدكتور حازم بن صالح المحيميدي، وعدد من مسؤولي ومنسوبي وزارة الاستثمار.

وتستمر فعالياته على مدى يومين؛ بهدف تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي الوزارة، والإسهام في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، فضلًا عن تحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال التوعية السيبرانية.

ويضم المعرض الذي تنظّمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني، خمسة أجنحة متنوعة لإثراء تجربة منسوبي الهيئة، تستعرض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، واستعراض مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع مستوى الحماية السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، إضافةً إلى تقديم الإرشادات السيبرانية حول أفضل الممارسات في بيئة العمل للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.

وتعد "الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني" إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف فئات المجتمع في المملكة، وترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية المتجددة، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتأتي الحملة تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.