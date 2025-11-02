نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن خادم الحرمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وذلك نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ونقل سمو وزير الثقافة تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، لرئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياتهما لحكومة وشعب مصر الشقيق مزيدًا من النماء والتقدم والازدهار.

حضر حفل الافتتاح نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومعالي مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.