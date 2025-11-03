نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للناشئين ضمن 10 منتخبات أفريقية في كأس العالم بقطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا ضمن قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر الجاري، حيث يُمثل المنتخب المصري أحد المنتخبات العشرة عن قارة إفريقيا المشاركة في البطولة.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المشاركة وفقًا للقارات:

قارة آسيا: قطر، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، إيران، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، طاجيكستان، كوريا الشمالية.

قارة إفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب إفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا.

قارة أمريكا الشمالية والوسطى (الكونكاكاف): كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية.

قارة أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، أيرلندا، سويسرا.

قارة أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا.

قارة أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا.