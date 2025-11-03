الرياضة

منتخب مصر للناشئين ضمن 10 منتخبات أفريقية في كأس العالم بقطر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للناشئين ضمن 10 منتخبات أفريقية في كأس العالم بقطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا ضمن قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر الجاري، حيث يُمثل المنتخب المصري أحد المنتخبات العشرة عن قارة إفريقيا المشاركة في البطولة.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المشاركة وفقًا للقارات:

قارة آسيا: قطر، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، إيران، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، طاجيكستان، كوريا الشمالية.

قارة إفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب إفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا.

قارة أمريكا الشمالية والوسطى (الكونكاكاف): كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية.

قارة أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، أيرلندا، سويسرا.

قارة أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا.

قارة أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا.

