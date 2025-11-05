نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصناعة والثروة المعدنية يكرّم الرعاة والجهات المشاركة في ملتقى بيبان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرّم وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الرعاة والجهات المشاركة في ملتقى بيبان 2025، بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال، وذلك في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بعرض مرئي تناول إنجازات ريادة الأعمال في المملكة، وتحقيق المملكة مراكز متقدمة على مستوى دول العالم، ثم قدم رواد الأعمال تجاربهم الريادية وقصص نجاحهم في تحديات حوكمة البيانات وأمان التقارير عبر منظومة عمل آمنة ومرنة وقابلة للتوسع، وتناولوا تجاربهم من نسخ بيبان السابقة، بما يعكس دور مثل هذه الملتقيات في تقديم خدمات وحلول تسهم في تنمية بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

ويهدف ملتقى "بيبان 2025" إلى ترسيخ بيئة ريادية محفّزة، قوامها الابتكار والجاذبية والاستدامة؛ عبر برامج ومبادرات متخصصة في تطوير القدرات الريادية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يشهد الملتقى أكثر من (85) ورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، تُركّز على مجالات التمويل والاستثمار، والإدارة، والتسويق، والتحول الرقمي، والتوسع العالمي، إلى جانب عرض أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية عبر منصة الفرص.

ويعكس الملتقى في نسخته الحادية عشرة مكانته بصفته أكبر منصة ريادية في المنطقة، ونقطة التقاء تجمع رواد الأعمال، والمستثمرين، وصنّاع القرار، والخبراء العالميين في بيئة تفاعلية تسعى إلى بناء شراكات إستراتيجية، واستكشاف فرص نوعية، وتطوير أفكار مبتكرة تسهم في تعزيز نمو منظومة ريادة الأعمال بالمملكة، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتستمر فعاليات ملتقى "بيبان 2025" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، على مدى أربعة أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، بحضور أكثر من (200) متحدث محلي وعالمي، و(1000) عارض من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، ومشاركة (150) دولة