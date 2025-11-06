الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إطلاق مشروع وطني جديد يتضمن تحديثات شاملة على لوائح العمل، في إطار سعيها المستمر لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 . يركّز المشروع على رفع معدلات التوطين في سوق العمل السعودي وضمان التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنسب السعودة المحددة، مع فرض غرامة عدم التوطين السعودية كإجراء تنظيمي لضمان تطبيق اللوائح بفاعلية وعدالة بلضزز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة الموارد البشرية تحذّر: 6000 ريال غرامة عدم التوطين لكل منشأة تتجاهل السعودة لهذه المهن الجديدة

ضمن التعديلات المقترحة، حددت الوزارة فرض غرامة مالية تصل إلى 6000 ريال سعودي على المنشآت التي لا تلتزم بنسب التوطين المفروضة على الوظائف والأنشطة المشمولة بقرارات السعودة. تهدف غرامة عدم التوطين السعودية إلى تعزيز جدية القطاع الخاص في توظيف المواطنين والمواطنات المؤهلين، ومنع ظاهرة التوظيف الشكلي أو المؤقت التي لا تحقق الغاية الحقيقية من التوطين.

ما هي غرامة عدم التوطين السعودية؟

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الغرامة ليس العقاب، بل تحفيز المنشآت على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة، وخلق بيئة عمل تنافسية تدعم النمو الاقتصادي وتحدّ من البطالة بين السعوديين.

آلية متابعة الالتزام بنسب التوطين في السعودية

ضمن إطار التطوير الرقمي والتحول الحكومي الذكي، وضعت وزارة الموارد البشرية خطة لإنشاء نظام رقمي متكامل يربطها بعدة جهات حكومية أخرى، مما يتيح مراقبة نسب التوطين بشكل فوري ودقيق. من خلال هذه المنظومة، يمكن رصد أي مخالفات تتعلق بعدم التوطين تلقائيًا، وإصدار الغرامات إلكترونيًا دون تأخير.

كما تتيح المنصات الرسمية مثل منصة قوى ومنصة استطلاع للمنشآت إمكانية الاطلاع على نسب التوطين المطلوبة لكل نشاط أو مهنة، مما يساعد أصحاب العمل على تصحيح أوضاعهم وتجنب غرامة عدم التوطين السعودية، وضمان الامتثال للوائح بشكل استباقي.

تدرج الغرامات وفق حجم المنشأة وعدد الموظفين

بيّنت وزارة الموارد البشرية أن الغرامات ستكون متدرجة وفقًا لحجم المنشأة وعدد العاملين المسجلين لديها. فكلما زاد عدد الوظائف غير الموطنة، ارتفعت قيمة غرامة عدم التوطين السعودية بشكل يتناسب مع المخالفة. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة التنظيمية بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، مع تشجيع الشركات الكبرى على تحمل مسؤولياتها الوطنية في دعم التوظيف المحلي.

كما أتاحت الوزارة لأصحاب المنشآت فرصة إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع التعديلات عبر منصة استطلاع قبل تطبيقها رسميًا، تعزيزًا لمبدأ الشفافية ومشاركة القطاع الخاص في صناعة القرارات التنظيمية.

تأثير مشروع التوطين الجديد على سوق العمل السعودي

يمثل هذا المشروع امتدادًا لنجاحات وزارة الموارد البشرية في ملف توطين الوظائف في السعودية، حيث ساهمت القرارات السابقة في زيادة معدلات توظيف السعوديين والسعوديات في قطاعات رئيسية مثل التجارة، والاتصالات، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية.

ويُتوقع أن تُحدث التعديلات الجديدة نقلة نوعية في سوق العمل من خلال ترسيخ استدامة جهود التوطين، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، مع تعزيز الرقابة الإلكترونية وضمان الالتزام الفعلي بالمستهدفات الوطنية. كما أن تطبيق غرامة عدم التوطين السعودية سيُسهم في رفع مستوى الانضباط والشفافية داخل سوق العمل، وتحقيق مبدأ العدالة بين المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية.

إن غرامة عدم التوطين السعودية ليست مجرد إجراء مالي، بل جزء من منظومة إصلاحية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل السعودي، وتمكين الكوادر الوطنية من أداء دورها في التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال هذا المشروع، تؤكد الحكومة السعودية التزامها الراسخ بتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، بما يضمن مستقبلًا مهنيًا مستقرًا ومزدهرًا للسعوديين والسعوديات في مختلف المجالات.

الأسئلة الشائعة حول غرامة عدم التوطين السعودية

ما الهدف من فرض غرامة عدم التوطين السعودية؟

تهدف الغرامة إلى إلزام المنشآت بتطبيق نسب التوطين المحددة رسميًا، وتحفيزها على توظيف الكفاءات السعودية المؤهلة بدل الاعتماد على العمالة الوافدة، مما يحقق التوازن في سوق العمل ويدعم أهداف رؤية 2030.

كم تبلغ غرامة عدم التوطين في السعودية؟

تصل غرامة عدم التوطين السعودية إلى 6000 ريال كحد أقصى، ويتم تحديد قيمتها بناءً على حجم المنشأة وعدد الوظائف غير الموطنة.

هل يمكن الاعتراض على غرامة عدم التوطين السعودية؟

نعم، تتيح وزارة الموارد البشرية لأصحاب المنشآت تقديم اعتراض رسمي إلكترونيًا عبر منصاتها في حال وجود مبررات أو بيانات تحتاج إلى مراجعة، وتتم دراسة الاعتراضات وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

كيف يمكن للمنشأة معرفة نسب التوطين المطلوبة لتجنب الغرامة؟

يمكن لأصحاب الأعمال الدخول إلى منصة قوى أو منصة استطلاع للاطلاع على تفاصيل نسب التوطين لكل نشاط، والتأكد من الالتزام الكامل لتجنب غرامة عدم التوطين السعودية.

ما أثر غرامة عدم التوطين السعودية على سوق العمل؟

ساهم تطبيق هذه الغرامة في رفع نسب التوظيف بين السعوديين، وتوسيع مشاركة الشباب في سوق العمل، إضافة إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر استقرارًا وتنافسية في القطاعات الحيوية.