لايف الان.. الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تعتبر واحدة من أقوى مباريات النسخة الحالية.

وجاءت المواجهة المنتظرة بعدما قدم الفريقان مستويات قوية خلال الفترة الماضية، إذ يدخل الأهلي اللقاء وهو حامل الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، بينما يدخل سيراميكا بطموحات كبيرة في الظهور بشكل قوي بعد تتويجه ببطولة كأس الرابطة، مما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

مواجهتان سابقتان في السوبر المصري

التقى الأهلي وسيراميكا كليوباترا مرتين سابقًا في بطولة السوبر المصري، وكلتاهما جاءتا في الدور نصف النهائي. وكانت المباراة الأولى في النسخة رقم 21، حيث انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، أحرزه لاعب سيراميكا جاستيس آرثر عن طريق الخطأ في مرماه.

أما المواجهة الثانية فجاءت في النسخة رقم 22، وحسمها الأهلي أيضًا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الفريق طاهر محمد طاهر، بينما سجل فخري لاكاي هدف سيراميكا.

وتوضح هذه النتائج التفوق الواضح لفريق الأهلي في المواجهات المباشرة أمام سيراميكا في البطولة، وهو ما يمنح الفريق الأحمر الأفضلية التاريخية قبل لقاء اليوم، بينما يسعى سيراميكا لكسر هذه العقدة وتحقيق أول فوز له على الأهلي في تاريخ مشاركاته بالسوبر.

سجل الأندية في بطولة السوبر المصري

يحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز ببطولة السوبر المصري، بعدما نجح في التتويج باللقب 15 مرة منذ انطلاق البطولة في عام 2001.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، بينما توج كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش بلقب واحد لكل منهم، مما يعكس سيطرة الأهلي على البطولة منذ بدايتها.

وتعد النسخة الحالية من البطولة هي النسخة رقم 23، بعد أن شهدت البطولة تغييرًا في نظامها بداية من النسخة رقم 21، حيث أقيمت بين أربعة أندية بدلًا من مواجهة واحدة بين بطل الدوري وبطل كأس مصر.

وتضم النسخة الحالية أندية الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل كأس مصر، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، بينما تم اختيار بيراميدز كفريق رابع من قبل اللجنة المنظمة.

ويسعى الفريقان اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي ستجمع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا بالفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز؛ هذه النسخة تشهد منافسة غير مسبوقة، وسط رغبة كل فريق في تحقيق إنجاز جديد في سجل البطولة.