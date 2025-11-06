نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد لايف.. الأهلي يستعد لمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس في مباراة مرتقبة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري، حيث تقام المواجهة على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في إطار النسخة الحديثة من البطولة التي تقام بنظامها الجديد بمشاركة أربعة فرق تتنافس على لقب السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع في ظل رغبة الأهلي في مواصلة طريقه نحو تحقيق لقب جديد وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بطموحات كبيرة بعدما قدّم انطلاقة قوية هذا الموسم في الدوري المصري ونجح في تصدر جدول الترتيب مع مرور ثلاث عشرة جولة، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل مواجهة حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة.

طموحات الفريقين قبل المواجهة

يسعى فريق الأهلي إلى حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من أجل مواجهة الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز في النهائي المرتقب للبطولة.

ويبحث الفريق عن تحقيق الفوز اليوم لمواصلة مشواره في السوبر المصري، خاصة بعد أن تمكن في النسخ السابقة من إثبات تفوقه في مباريات نصف النهائي، كما يسعى الجهاز الفني إلى تقديم أداء قوي يليق بقيمة الفريق وتاريخه في البطولات المحلية.

أما فريق سيراميكا كليوباترا، فيدخل المباراة بروح عالية ورغبة في تحقيق مفاجأة كبيرة من خلال الإطاحة بفريق الأهلي والوصول إلى النهائي للمرة الأولى، وهو الهدف الذي يعمل عليه الجهاز الفني واللاعبون مستغلين الأداء المتوازن الذي ظهروا به في بطولة الدوري هذا الموسم؛ ويأمل الفريق في استثمار حالته الفنية الجيدة والروح القتالية لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا نظرًا لقوة الفريقين ورغبة كل منهما في تحقيق بداية قوية في البطولة.

ويسعى المشجعون لمعرفة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، خاصة وأن الفائز من مباراة اليوم سيكون على موعد مع نهائي قوي للغاية أمام الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، مما يجعل لقاء الأهلي وسيراميكا محطة حاسمة في البطولة.