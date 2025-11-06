نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهدها ببلاش.. مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وهي المواجهة التي تحظى باهتمام جماهيري واسع نظرًا لأهميتها في تحديد المتأهل إلى المباراة النهائية من البطولة التي تُقام في دولة الإمارات؛ وتوفر الجماهير المصرية والعربية عن القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة دون اشتراك مدفوع، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها كل من الفريقين.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل لمواجهة الفائز من المباراة الثانية بين الزمالك وبيراميدز.

ويطمح الأهلي في استمرار سيطرته على البطولة التي يحمل الرقم القياسي في التتويج بها، فيما يدخل سيراميكا اللقاء بروح عالية وطموح لتحقيق مفاجأة قوية بعدما قدم أداءً مميزًا في الدوري المصري هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري

تقام المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتُعد المواجهة فرصة مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى الأهلي لتعزيز رصيده من البطولات، بينما يبحث سيراميكا عن صناعة تاريخ جديد في البطولة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أعلنت الجهات المنظمة للبطولة أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا سيتم بثها عبر ثلاث قنوات مجانية يمكن متابعتها دون اشتراك، وهي:

قناة أون سبورت 1

قناة أبو ظبي الرياضية

قناة دبي الرياضية

وتأتي هذه القنوات ضمن شبكة القنوات الناقلة لمباريات البطولة المقامة في الإمارات، مما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بسهولة وبجودة عالية.

وتشهد المباراة اهتمامًا كبيرًا ليس فقط بسبب قوة المنافسة، بل أيضًا لأن الفريقين يمتلكان مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على تقديم مباراة قوية ومفتوحة على كل الاحتمالات. كما عقد الجهاز الفني محاضرة فنية قبل التوجه إلى الملعب لوضع الخطة المناسبة وإعداد اللاعبين نفسيًا وبدنيًا للمواجهة.

أهمية المباراة للفريقين قبل انطلاقها

يبحث الأهلي عن تحقيق فوز جديد في البطولة والوصول إلى النهائي دفاعًا عن لقبه وإضافة بطولة جديدة إلى سجله، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بطموحات كبيرة بعدما حقق نتائج قوية هذا الموسم، ويرغب في إثبات قدرته على المنافسة أمام الأندية الكبرى.