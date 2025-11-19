نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي قطاعات وزارة الداخلية في منطقة الحدود الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية في منطقة الحدود الشمالية.

وثمّن سمو وزير الداخلية خلال اللقاء الجهود التي قدّمها المتقاعدون خلال فترة عملهم، وما أسهمت به في تعزيز أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين فيه، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد