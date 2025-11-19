نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر رخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية رخص الكشف للشركات المحلية والدولية الفائزة في المنافسات التعدينية على أول أحزمة متمعدنة في المملكة بموقعي جبل صائد والحجار، اللذين يمتدان على مساحة 4،788 كيلومترًا مربعًا، بحضور معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الشركات الفائزة.

وتوزعت المواقع المطروحة للمنافسة بين رخصتين في حزام جبل صائد بمساحة تزيد على 2000 كم²، ورخصتين في موقع الحجار ضمن حزام وادي شواص بمساحة 1،896 كم²، وتزخر تلك المواقع برواسب النحاس والذهب والفضة والرصاص والزنك، إذ تمت ترسية الرخص على شركات محلية ودولية عبر منافسة اتسمت بالشفافية العالية، ووفقًا لمعايير فنية ومالية محددة.

وضمت الشركات الفائزة تحالف شركة أرتار وشركة الذهب والمعادن المحدودة وشركة جاكاراندا -المملوكة بالكامل لشركة هانكوك بروسبيكتنغ الأسترالية- برخصة الكشف في موقع الحجار الشمالي، وتحصَّلت شركة التعدين الهندية "فيدانتا ليمتد"، التي تعد إحدى أكبر شركات الزنك في العالم، على رخصة الكشف الأولى في حزام جبل صائد، في حين فاز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة زيجين ماينينج الصينية -التي تعد من بين أكبر خمس شركات تعدين في العالم- برخصة الكشف الثانية في حزام جبل صائد، كما فازت شركة عجلان نورين وإخوانه للتعدين برخصة الكشف في موقع الحجار الجنوبي.

وأكد معالي نائب الوزير لشؤون التعدين، أن هذه المناسبة تمثل مرحلة جديدة تعكس النضج المتزايد لقطاع التعدين السعودي في ظل رؤية 2030، موضحًا أن المملكة تتطلع إلى الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى بناء سلاسل قيمة متكاملة تربط بين المشاريع الأولية والصناعات المتوسطة والنهائية داخل المملكة.

وأشار المديفر إلى أن التحول في قطاع التعدين يستند إلى الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي أسهمت في تيسير الإجراءات على المستثمرين، وجذب استثمارات جديدة، ووفرت بيانات جيولوجية لأكثر من 700 ألف كيلومتر مربع من الدرع العربي عبر المنصة الوطنية للبيانات الجيولوجية، مما مكَّن من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.

من جهته، أكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية عبد الرحمن البلوشي، التزام الوزارة بتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، خاصة في قطاع الاستكشاف، مشيرًا إلى بدء استقبال طلبات التأهيل المسبق (PQQ) الخاصة بالجولة المقبلة للمنافسات التعدينية التي تغطي مساحتها أكثر من 13،000 كيلومتر مربع من المناطق الواعدة بالذهب والنحاس والفضة والزنك، وتستمر فترة التقديم حتى منتصف ديسمبر 2025م.

وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة التعدين الهندية "فيدانتا" عن إطلاق مشروع نوعي في قطاع النحاس داخل المملكة، يتمثل في تطوير مصنع لإنتاج قضبان النحاس في مدينة رأس الخير الصناعية، على مساحة 20،000 متر مربع وبطاقة إنتاجية تبلغ 125 ألف طن سنويًّا، واستثمارات تقدَّر بنحو 112 مليون ريال، واكتملت إجراءات تخصيص الأرض للمشروع وبدأت أعمال الإنشاء فعليًّا، على أن ينطلق التشغيل التجاري خلال الربع الثالث من 2026.

يذكر أن المملكة تواصل جهودها للترويج لقطاع التعدين على مستوى عالمي، إذ تستعد لاستضافة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026م في الرياض، تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة واسعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات التعدين العالمية مثل BHP وIvanhoe Mines وRio Tinto وMa’aden وZijin وBarrick Gold، مما يعكس مكانة المؤتمر منصة عالمية للنخبة في قطاع التعدين