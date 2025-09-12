الرياض - كتبت رنا صلاح - نشر روبوت الدردشة "غروك"، التابع لشركة xAI التي أسسها إيلون ماسك، معلومات مضللة حول مقتل الناشط السياسي الأميركي تشارلي كيرك، وذلك عبر سلسلة من المحادثات على منصة "إكس".

غروك ينشر معلومات مضللة عن مقتل ناشط سياسي



وبعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر لحظة إطلاق النار على كيرك، زعم "غروك" أن الأخير بخير، واعتبر الفيديو مجرد "ميم ساخر" معدّل بمؤثرات بصرية، وليس حدثًا حقيقيًا، وردًا على استفسارات المستخدمين، أصرّ الروبوت على أن المشهد كان جزءًا من مناظرة درامية، وأن كيرك لم يُصب بأي ضرر فعلي.



لكن مع تزايد التفاعل، بدأ "غروك" في تكرار ادعاءات متناقضة، مشيرًا في إحدى المحادثات إلى أن وسائل إعلام والرئيس دونالد ترامب أكدوا وفاة كيرك، لكنه وصف ذلك أيضًا بأنه "ميم". وبحلول صباح الخميس، بدا أن الروبوت أدرك أخيرًا أن كيرك قد قُتل بالفعل.



ولم تتوقف الأخطاء عند هذا الحد، إذ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "غروك" كرر اسم رجل كندي تم التعرف عليه بالخطأ كمطلق النار، ما زاد من حجم التضليل.

ويُشار إلى أن "غروك" دُرّب على منشورات منصة "إكس" ومصادر أخرى، ويُستخدم على نطاق واسع للتحقق من المعلومات أو للسخرية من المستخدمين، لكنه أثبت في أكثر من مناسبة أنه غير موثوق.



وسبق أن تورط "غروك" في نشر معلومات خاطئة حول الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ما أثار تساؤلات جدية حول دقة أدائه، خاصة في القضايا الحساسة التي تتطلب تحققًا صارمًا من الحقائق.