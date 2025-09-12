الرياض - كتبت رنا صلاح - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، الجمعة، إنّ الهيئة توصلت إلى تفاهم مع القائمين على منصة الألعاب الإلكترونية العالمية "روبلوكس"، يقضي بإزالة غرف الدردشة والمحتوى المسيء منها عن المستخدمين في الأردن، وذلك بعد رصد الهيئة لمخاطر مرتبطة بهذه المنصة.

الاتصالات: توافق مع روبلوكس لإزالة غرف الدردشة والمحتوى المسيء

وأضاف السرحان، أن الهيئة اختارت نهج الحوار والتواصل المباشر مع القائمين على التطبيق بدلا من الحجب، حيث تم التواصل مع دائرة السياسات العامة في الشركة المالكة للعبة، وتم توضيح المخاوف التي أثارتها الهيئة، خاصة ما يتعلق بالمحتوى المسيء في غرف الدردشة، والذي قد يمس بقيم ومبادئ المجتمع الأردني ويؤثر سلبا على الأطفال.

وأكد السرحان أن عملية إزالة المحتوى المسيء وغرف الدردشة بدأت بالفعل منذ أمس (الخميس)، بالتعاون مع الفريق المختص باللعبة في المملكة المتحدة، واصفا هذه الخطوة بأنها "أفضل من الحجب الكامل".

وأوضح السرحان أن الهيئة اتفقت مع مسؤولي اللعبة على أنه في حال تبيّن لاحقا أن هذا المحتوى ما زال يظهر للمستخدمين في الأردن بأي طريقة، فسيُعاد التواصل معهم لإيجاد حلول إضافية تضمن إزالة جذرية ونهائية للمحتوى المسيء.

لكن طلب الإزالة لم يأتِ من الأردن فقط، بل من عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لجأت بعضها إلى حجب التطبيق كليا، وأخرى إلى حجب غرف الدردشة فقط؛ مما دفع القائمين على "روبلوكس" إلى اتخاذ إجراءات أوسع للتعامل مع الحسابات في هذه الدول، ووقف بعض الخدمات التي تتعارض مع ثقافتها وقيمها المجتمعية، وفق السرحان.

وبيّن السرحان أن الثقافة المحلية والتشريعات الأردنية، التي تُعلي من شأن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، كانت أساسا في هذا التوجه، مشددا على أن الإدمان، وترويج أفكار مضللة، وسلوكيات غير مرغوب بها، هي بعض من المخاطر التي رافقت استخدام اللعبة من قبل الأطفال.

ودعا السرحان الأهالي إلى ضرورة القيام بدورهم في توعية الأطفال وتحديد أوقات استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، قائلا: "الواجبات الأسرية يجب أن ترافق الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الدولة".

وكانت الهيئة، تلقت تقارير ودراسات متخصصة، أظهرت أن بعض مكونات اللعبة، وخصوصاً غرف الدردشة، تنطوي على مخاطر تتمثل في إمكانية تعرّض الأطفال للإساءة أو الاستغلال أو الترويج لسلوكيات غير آمنة.

وبينت تلك الدراسات، أن طبيعة هذه الغرف المفتوحة، واعتمادها على التفاعل المباشر مع مستخدمين مجهولين، يجعلها بيئة خصبة لنشر محتويات غير ملائمة أو محاولات تواصل ضارّة مع الأطفال.