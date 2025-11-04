"أوعى تكون منهم".. واتساب يحذف ملايين الحسابات من التطبيق نهائيًا لهذا السبب !!

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتمد تطبيق واتساب على منظومة أمنية متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل على مراقبة السلوكيات التي تنتهك سياسات الاستخدام الرسمية، في إطار جهود المنصة لتوفير بيئة تواصل آمنة خالية من الإزعاج والمخاطر الرقمية.

ووفقًا لتقارير تقنية حديثة، تُغلق إدارة واتساب ملايين الحسابات شهريًا حول العالم نتيجة ممارسات تبدو عادية لدى البعض، لكنها تُعتبر مخالفات صريحة لشروط الخدمة.

أسباب تؤدي إلى حظر حساب واتساب

ومن أبرز الأسباب الشائعة وراء إيقاف الحسابات:

إضافة المستخدمين إلى مجموعات دون إذنهم: إدخال الأشخاص تلقائيًا إلى مجموعات دون موافقتهم يُعد انتهاكًا مباشرًا لخصوصيتهم، ومع تكرار الشكاوى يتم حظر الحساب آليًا.

إرسال الرسائل العشوائية أو المزعجة (Spam): مثل الرسائل الإعلانية غير المرغوبة أو تكرار إرسال نفس الرسالة إلى عدد كبير من المستخدمين خلال فترة قصيرة.

استخدام نسخ غير رسمية من واتساب: مثل GB WhatsApp أو WhatsApp Plus، وهي تطبيقات معدّلة تفتقر لمعايير الأمان والخصوصية، ما يجعلها سببًا مباشرًا للحظر.

الإفراط في إعادة توجيه الرسائل: مشاركة نفس المحتوى مع عدد كبير من جهات الاتصال خلال وقت وجيز يُعد مؤشرًا على نشاط غير طبيعي.

نشر محتوى مخالف للقوانين: مثل تداول الأخبار المضللة أو المواد العنيفة أو التحريضية، وهو ما يتعارض مع سياسات المنصة.

تحذير رسمي من إدارة واتساب