حين تختل شرارة الدماغ!يُعدّ الصرع من أكثر الاضطرابات العصبية المزمنة شيوعًا، وهو ناجم عن اختلال في الإشارات الكهربائية داخل الدماغ، ما يؤدي إلى نوبات متكررة.

ويشرح رئيس الجمعية المهنية لأطباء الأعصاب الألمان الدكتور أوفه ماير أن النوبة تحدث عندما تعمل خلايا عصبية كثيرة في الدماغ بشكل مفرط ومتزامن، مسببةً تشنجات، فقدانًا للوعي، واضطرابات إدراكية.

أسباب مختلفة وقد تكون مجهولة

في معظم الحالات، يبقى السبب غير معروف، بينما ترتبط بعض الإصابات بإصابات الدماغ، السكتات الدماغية، أورام أو التهابات الدماغ، أو العيوب الخِلقية. وتشير دراسات إلى أن “متلازمة توريت” قد ترفع أيضًا احتمال الإصابة بالصرع.

ورغم أن النوبات غالبًا ما تنتهي خلال دقائق قليلة، قد تتسبب بإصابات إذا وقع المريض أو اصطدم بجسم صلب. وفي حالات نادرة وخطيرة، قد تحدث وفيات مفاجئة تُعرف بـ”الموت الصرعي المفاجئ” نتيجة اضطرابات التنفس أو نبض القلب.

الوقاية والعلاج

يشدد الأطباء على الالتزام الدقيق بالأدوية لضبط النوبات والحدّ من مضاعفاتها. كما يُنصح باتباع نمط حياة صحي يشمل النوم الكافي، الحدّ من التوتر، والإقلاع عن التدخين.

وتتوفر أنظمة تقنية يمكن ارتداؤها أو وضعها قرب المريض لرصد بعض أنواع النوبات، خصوصًا النوبات التوترية الرمعية، ما قد يسهم في تقليل خطر الوفاة المفاجئة.

كيف تتصرف عند مشاهدة نوبة صرع؟

توصي جمعيات الصرع بما يلي:

• تأمين المكان وإبعاد الأجسام الحادة.

• عدم تقييد المصاب أو وضع أي شيء في فمه.

• وضع شيء طري تحت رأسه.

• الاتصال بالإسعاف إذا استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق