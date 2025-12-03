لماذا وكيف يجب تناول البصل يوميا؟يعتبر البصل أحد اكثر المنتجات وفرة وفائدة للصحة، حيث يستخدم على نطاق واسع في الطبخ والطب الشعبي. فبالإضافة إلى نكهته ورائحته المميزة له مجموعة خصائص مفيدة للصحة. ووفقا للخبراء، خصائص البصل المفيدة هي:

– يعزز منظومة المناعة- يحتوي على فيتامين C وفيتونسيدات (مضادة للبكتيريا والفيروسات و الفطريات)، ومضادات أكسدة، تساعد الجسم على مكافحة العدوى. وهو مفيد بصورة خاصة خلال موسم البرد.

– يخفض مستوى السكر في الدم، أظهرت بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في البصل تساعد على تنظيم مستوى الغلوكوز، وهذا مفيد لمرضى السكري.

– يدعم صحة القلب، يساعد البصل على خفض الكوليسترول “الضار” ومستوى ضغط الدم، ما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

– خصائص مضادة للأكسدة، يحتوي البصل على الكيرسيتين- مضاد قوي للأكسدة يحارب الالتهابات ويحمي الخلايا من التلف.

– يحسن الهضم، يحفز البصل إنتاج الإنزيمات التي تساعد على الهضم وتدعم صحة البكتيريا المعوية.

كيف يجب تناول البصل للحصول على اقصى فائدة

يشير الخبراء إلى أن للبصل النيء أقصى الفوائد، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد النشطة. يمكن إضافته إلى السلطات والمقبلات، أو تناوله مع العسل لعلاج نزلات البرد.

أما البصل الذي خضع لمعالجة حرارية- فإنه يفقد بعض خصائصه المفيدة، ولكنه يبقى مفيدا لاحتوائه على الألياف الغذائية ومركبات اخرى مفيدة. كما أن البصل المشوي يعتبر خفيفا للمعدة. وعموما يمكن إضافة البصل إلى الخضروات واللحوم والحساء والسلطات وغيرها.

ويحتوي البصل الاخضر على فيتامينات أكثر من البصل الطازج. لذلك يعتبر خيارا ممتازا لتعويض نقص الفيتامينات في فصل الربيع. ويكفي تناول بصلة صغيرة واحدة منه يوميا للوقاية من الأمراض. وإذا كان البصل يسبب إزعاجا، فيجب البدء بتناول كمية صغيرة.

ولكن على الرغم من فوائد البصل، هناك أشخاص عليهم تجنب تناوله.

– الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة. لأن البصل يمكن أن يهيج بطانة المعدة ويفاقم أعراض التهاب المعدة والقرحة ومتلازمة القولون العصبي.

– الأشخاص الذين يعانون من الحساسية. لأن البصل يسبب لدى البعض ردود فعل تحسسية كالحكة والطفح الجلدي ومشكلات التنفس.

وينصح الخبراء بعدم تناول البصل قبل المناسبات المهمة. لأن له رائحة نفاذة، قد تكون غير مرغوب فيها في الاجتماعات والمناسبات الأخرى.