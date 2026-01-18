موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في قمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 01:30 مساءً - يخوض فريق برشلونة مواجهة جديدة في مشواره ببطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، عندما يحل ضيفًا على ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الليجا.

ويدخل البلوجرانا اللقاء متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بعد مرور 19 جولة، تحت قيادة مدربه هانز فليك، باحثًا عن مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في القمة.

في المقابل، يحتل ريال سوسيداد المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويخوض الفريق الكتالوني المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه على راسينج بهدفين دون مقابل في بطولة كأس ملك إسبانيا، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، في دفعة قوية قبل استكمال مشواره في الليجا.

كما تسعى كتيبة هانز فليك إلى توسيع الفارق مع غريمه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، في ظل الصراع المشتعل على لقب الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان.