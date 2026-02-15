أسطورة الزمالك يطالب باستمرار معتمد جمال.. عدل المسار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 04:22 مساءً - طالب النجم السابق لنادي الزمالك، جمال عبد الحميد، من خلال تصريحات صحفية الساعات الماضية، بضرورة استمرار معتمد جمال في القلعة البيضاء، كمدير فني للفريق الأول، ويأتي ذلك خاصةً بعد النجاحات التي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

جمال عبد الحميد يطالب باستمرار معتمد جمال

أوضح جمال عبد الحميد، إن إدارة النادي مطالبة بتثبيت معتمد جمال بشكل دائم وليس بشكل مؤقت، خاصةً مع النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق، وكذلك بالرغم من الأزمات المالية التي يمر بها حاليًا.

تولى المدرب معتمد جمال، مهمة تدريب نادي الزمالك، خلفًا للمدرب أحمد عبد الرؤوف، حيث إن تلك التجربة لم تكن الأولى له مع الفريق، فقد قام بتدريب الفريق خلال الفترة من 5 نوفمبر لعام 2023، واستمر حتى 3 فبراير لعام 2024.

أرقام الزمالك تحت قيادة معتمد جمال هذا الموسم

جاءت أرقام الزمالك تحت قيادة معتمد جمال هذا الموسم، تتمثل على النحو التالي:

خاض المدرب مع الفريق 16 مباراة.

حقق الفوز في تلك المباريات: 11 لقاء.

كذلك فقد تعادل الفريق في مباراتين.

بينما حصل الفريق على 3 هزائم.

تأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

في نفس السياق، فقد استطاع نادي الزمالك بأن يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026، وجاء ذلك بعد فوزه على فريق كايز تشيفز في المباراة التي أقيمت يوم أمس السبت، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.