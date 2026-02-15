يوم التأسيس 2026... موعد الإجازة وأبرز الفعاليات والاحتفالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 02:15 مساءً - إجازة يوم التأسيس السعودي 2026 هي واحدة من بين الإجازات الرسمية لكافة القطاعات الحكومية والخاصة داخل المملكة العربية السعودية، للتعبير عن الفخر والانتماء للوطن.

موعد يوم التأسيس 2026

تحتفل المملكة العربية بيوم التأسيس يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، بمناسبة استقلال المملكة على يد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون.

إجازة يوم التأسيس السعودي

يحصل كافة موظفي المملكة العاملين بالقطاع العام والخاص بالإضافة إلى المدارس والجامعات على عطلة رسمية بمناسبة يوم التأسيس، وتوافق العطلة هذا العام الأحد 2026 ولمدة يوم واحد فقط.

فعاليات يوم التأسيس السعودي