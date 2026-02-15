موعد استطلاع هلال رمضان 2026.. أول أيام الشهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 02:15 مساءً - ينتظر المسلمين في كافة أنحاء الوطن العربي موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام 2026، حيث لم يتبقى سوى أيام أو ساعات قليلة ويهل علينا الشهر الفضيل.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل دار الإفتاء المصرية فأن هلال شهر رمضان المبارك من المقرر أن يتم استطلاعه مع غروب شمس الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.

احتفال رؤية هلال شهر رمضان

أوضحت دار الإفتاء بأنه من المقرر إقامة احتفال رسمي داخل مركز الأزهر للمؤتمرات وذلك بمناسبة استطلاع هلال رمضان، وذلك بعد صلاة المغرب ليوم الثلاثاء، وسوف يبث الاحتفال على الهواء مباشرة.

السنن المأثورة عند رؤية الهلال

يستحب عند رؤية الهلال ترديد أدعية استقبال الشهر الفضيل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينها:

"اللَّهُمَّ أَهْلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ" – رواه الترمذي.

كما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول: