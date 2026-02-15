كورتيس جونز: ألعب في أي مركز يطلبه المدرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 04:22 مساءً - حجز ليفربول مقعده في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تغلب على برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب آنفيلد، في مباراة فرض خلالها سيطرته وخرج بشباك نظيفة وأداء متوازن دفاعيًا وهجوميًا.

كورتيس جونز ينجح في مهمة الظهير

شهدت المواجهة مشاركة "كورتيس جونز" في مركز الظهير الأيمن بقرار من المدرب آرني سلوت، بينما لعب دومينيك سوبوسلاي في وسط الملعب، جونز تعامل مع الدور الجديد بثقة، ونجح في تسجيل هدف ليؤكد جاهزيته ويمنح مدربه رسالة واضحة داخل الملعب.

تعليق جونز على الأداء والهدف

وقال جونز إن الفريق قدم مباراة جيدة، مشيرًا إلى أن تسجيل ثلاثة أهداف والحفاظ على نظافة الشباك هو السيناريو الذي يسعون إليه دائمًا، وعن هدفه أوضح أنه يسعى لتقديم أفضل مستوى ممكن، وأن الأهم بالنسبة له هو خدمة الفريق سواء بالتسجيل أو بالأداء الجماعي.

وأكد لاعب ليفربول أنه يعتبر نفسه لاعب كرة قدم قادر على شغل أي مركز يحتاجه الفريق، سواء في الوسط أو الدفاع أو حتى الهجوم، موضحًا أن استجابته لطلب المدرب باللعب كظهير كانت أمر طبيعي، وأنه سعيد بمساهمته في الفوز.

وتحدث جونز عن تطور الانسجام بين اللاعبين، موضحًا أن التغييرات التي شهدها الفريق هذا الموسم احتاجت بعض الوقت، لكن المجموعة أصبحت أكثر ترابط داخل وخارج الملعب، وهو ما ينعكس على النتائج.

طموح جونز نحو الألقاب

اختتم جونز حديثه بالتأكيد على أن هدفه هو الفوز بكل البطولات الممكنة، مشددًا على أن الفريق لا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأن التركيز الحالي منصب على كل مباراة على حدة من أجل إنهاء الموسم بألقاب.