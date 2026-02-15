كيف يساعده ليفربول على تحقيق أهدافه الثلاثة؟ تصريحات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 04:22 مساءً - كشف ميلوس كيركيز، الظهير الأيسر لنادي "ليفربول"، عن أسباب تحسنه الكبير مع الفريق في الفترة الأخيرة بعد بداية صعبة للموسم الحالي، مؤكدًا أن هدفه الآن هو تقديم أفضل أداء والمساهمة في تحقيق بطولات النادي الإنجليزي.

أهداف ميلوس كيركيز في ليفربول

انضم "ميلوس كيركيز" إلى صفوف ليفربول صيف العام الماضي قادمًا من نادي بورنموث مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لخمس سنوات، ومع بداية الموسم، واجه اللاعب المجري صعوبات كبيرة وظهر كأحد نقاط الضعف في خط دفاع الريدز، قبل أن يستعيد مستواه تدريجيًا ويثبت نفسه كعنصر أساسي في تشكيلة الفريق.

وساهم كيركيز في انتصار "ليفربول" الأخير على برايتون بنتيجة 3-0 يوم السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث قدم أداءً دفاعيًا وهجوميًا مميزًا لفت أنظار الجماهير والمتابعين.

تصريحات ميلوس كيركيز الأخيرة

قال كيركيز في تصريحات لشبكة "TNT Sports":

"استغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم مع أسلوب لعب الفريق، وكان دعم المدرب وزملائي في الفريق أساسيًا بالنسبة لي.. الآن أشعر بثقة كاملة وأريد تطوير مستواي أكثر".

وأضاف:

"الانضمام إلى نادي بحجم ليفربول تجربة مختلفة تمامًا، وأنا ممتن للثقة التي منحني إياها النادي والمدرب، وسأبذل قصارى جهدي للرد على هذه الثقة على أرض الملعب".

وأما عن أهدافه في الفترة المتبقية من الموسم، قال كيركيز:

"أركز على كل مباراة على حدة، وهدفنا واضح: المنافسة على كأس الاتحاد الإنجليزي، والظهور القوي في دوري أبطال أوروبا، والتأهل للموسم المقبل من البطولة".

واختتم اللاعب تصريحاته مؤكدًا: