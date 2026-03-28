تطورات| انتهاء موسم نجم برشلونة مع الفريق بسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 05:31 مساءً - تلقى برشلونة ضربة موجعة بعد أن أعلن النادي في بيان رسمي منذ قليل بإنتهاء موسم نجم الفريق بسبب الإصابة، التي تعرض لها مع منتخب بلاده، في توقيت حاسم من الموسم، مع اشتداد المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.

تفاصيل إصابة رافيينا ومدة غيابه

أعلن الجهاز الطبي للنادي الكتالوني إصابة رافيينا بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وفقًا للفحوصات التي خضع لها بالتعاون مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يغيب رافينيا عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع، مع بدء برنامج علاجي وتأهيلي مكثف داخل النادي.

وأكد النادي على أهمية التزام اللاعب بالبرنامج التأهيلي دون استعجال العودة، لتفادي أي انتكاسة محتملة، وضمان جاهزيته الكاملة قبل العودة إلى المنافسات

سيحرم برشلونة من خدمات لاعبه في عدة مواجهات قوية، أبرزها أمام أتلتيكو مدريد، إسبانيول، سيلتا فيجو، خيتافي وأوساسونا، إلى جانب احتمالية غيابه عن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أزمة هجومية مرتقبة لبرشلونة

يمثل غياب رافينيا خسارة كبيرة للفريق، نظرًا لاعتماد المدرب على سرعته وقدرته على صناعة الفارق في الخط الأمامي، خاصة في ظل ضغط المباريات، ويدرس الجهاز الفني عدة خيارات لتعويض الغياب، سواء من خلال الاعتماد على عناصر شابة أو إعادة توزيع الأدوار الهجومية بين اللاعبين المتاحين، لضمان استمرار التوازن الفني خلال المرحلة المقبلة.