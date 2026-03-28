تطور مفاجئ للسنغال.. موقف المغرب قوي في التتويج بكأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 05:31 مساءً - تواجه آمال الاتحاد السنغالي لكرة القدم صدمة قانونية قوية في نزاعه القائم مع نظيره المغربي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، بشأن هوية بطل كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث تشير القراءات القانونية إلى ضعف موقف "أسود التيرانجا" في استعادة اللقب الذي منحه "كاف" للمغرب بقرار إداري عقب أحداث المباراة النهائية.

انسحاب السنغال من نهائي كأس الأمم الإفريقية يمنح المغرب اللقب وفقا للائحة

وفي تحليل قانوني نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكد المحامي المتخصص رومان بيزيني أن التطبيق الصارم للوائح يصب في مصلحة القرار الحالي للاتحاد الإفريقي، موضحاً أن القانون يشترط تواجد 7 لاعبين على الأقل لاستمرار اللعب، وهو ما لم يتحقق في الجانب السنغالي، مما يجعل عقوبة الهزيمة الاعتبارية بنتيجة 3-0 هي النتيجة القانونية المباشرة والواضحة في مثل هذه الحالات.

ورغم محاولات الدفاع السنغالي استمالة المحكمة بفكرة روح القانون والتأكيد على عدم رفضهم استكمال اللقاء، إلا أن بيزيني يرى أن تفصل أولاً في المسائل القانونية الجامدة، مما يجعل فرص السنغال "ضعيفة نسبياً"، مشيراً إلى أنه في حال تأييد الحكم، سيكون لزاماً على السنغال تسليم الكأس وتبادل الميداليات مع الجانب المغربي وفقاً للإجراءات المتبعة.

موقف السنغال من إعادة كأس الأمم الإفريقية إلى المغرب

وتأتي هذه التطورات بعد مؤتمر صحفي عقده فريق الدفاع السنغالي في فرنسا، كشف فيه عن عدم تلقي أي إلزام رسمي من حتى الآن بإعادة الكأس أو الجوائز المالية، وهو ما اعتبره البعض محاولة لربح الوقت بانتظار الكلمة الفصل من محكمة التحكيم الرياضي التي ستحدد بشكل نهائي وجهة اللقب القاري المثير للجدل.