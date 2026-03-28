بعد 6 أيام في البحر.. وفاة 22 شخص...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 05:31 مساءً - في مأساة جديدة على طرق الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لقي 22 شخصًا مصرعهم بعد غرق مركب انطلق من مدينة طبرق الليبية باتجاه اليونان، وفق ما أعلنته السلطات اليونانية استنادًا إلى إفادات الناجين من الحادث.

غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان

أفاد خفر السواحل اليوناني أن القارب غادر طبرق في 21 مارس وعلى متنه عشرات المهاجرين، إلا أنه فقد مساره في عرض البحر، ليقضي الركاب ستة أيام في ظروف قاسية دون طعام أو ماء.

وأوضح الناجون أن الأحوال الجوية السيئة، إلى جانب الجوع والعطش، تسببت في وفاة 22 شخصًا، فيما اضطروا لإلقاء الجثث في البحر خلال الرحلة، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي واجهوها.

إنقاذ 26 مهاجرًا قبالة جزيرة كريت ونقل مصابين إلى المستشفى

تمكنت سفينة تابعة لوكالة "فرونتكس" من إنقاذ 26 مهاجرًا، بينهم امرأة وقاصر، وذلك على بعد 53 ميلًا بحريًا جنوب مدينة ييرابيترا في جزيرة كريت.

وأكدت السلطات نقل اثنين من الناجين إلى مستشفى في هيراكليون لتلقي العلاج، بينما يخضع باقي الناجين للرعاية والتحقيق، وسط روايات صادمة حول تفاصيل الرحلة.

اعتقال مشتبه بهما في تهريب المهاجرين واتهامهما بالقتل بالإهمال

أعلنت السلطات اليونانية توقيف رجلين من جنوب السودان، يبلغان 19 و22 عامًا، للاشتباه في تورطهما في تنظيم رحلة الهجرة غير الشرعية.

ويواجه المتهمان اتهامات بالدخول غير القانوني إلى البلاد، إضافة إلى القتل بالإهمال، في ظل اتهامات بأنهما تسببا في تفاقم الكارثة وأصدرا أوامر بإلقاء جثث الضحايا في البحر، بحسب شهادات الناجين.

وتسلط هذه الحادثة الضوء مجددًا على المخاطر المتزايدة للهجرة غير النظامية، واستمرار استغلال شبكات التهريب للمهاجرين الباحثين عن فرصة حياة أفضل، عبر طرق بحرية محفوفة بالمخاطر.